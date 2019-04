Una lección para todos

Señor Director:

Con la detención preliminar y deceso del expresidente Alan García, se marcó un antes y un después en la historia política del país. Es lamentable que haya acabado así con su vida, en medio de una detención y muchas investigaciones en su contra. Es triste ver que todos nuestros expresidentes estén en similares situaciones: presos, fugados, investigados, etc. Si se revisa cualquier libro de historia del Perú, se puede dar cuenta que muchos políticos en nuestro país también fueron involucrados en actos de corrupción.

Estamos viviendo en un momento tenso debido a que se siguen conociendo más involucrados en el caso de Odebrecht. Esperamos que esto sea una lección para todas las personas que intentan ingresar al mundo de la política. Se debe comprender muy bien que el fin es servir al país y priorizar las necesidades de la gente. Es menester una renovación política y del Estado. Necesitamos políticos honestos y con ganas de trabajar por su país.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

Todos esperábamos justicia

Señor Director:

Alan García fue el rostro de uno de los periodos más oscuros de la historia del país, envuelto en sinnúmero de escándalos de corrupción. Alguien que cometió graves errores en perjuicio de la nación. Sin embargo, su muerte en definitiva no causa alegría ni debería producirla. A Alan no se lo quería muerto, todos esperábamos justicia. Que defendiera su nombre como tanto pregonaba.

Su muerte no borra sus pecados, como muchos de sus amigos y simpatizantes pretenden. La mayoría de personas pasan a ser mejores de lo que en vida fueron, justo después de dar su último aliento. Que este no sea el caso, que se recuerde lo que se hizo mal para que no se vuelva a repetir.

Samantha Llaja Monsalve

dni: 70745708

Colegio Militar F. Bolognesi

Señor Director:

Nos causa extrañeza que las reuniones de la comisión de adecuación del Colegio Militar Francisco Bolognesi se realicen de manera reservada (La República 16/4/19 p. 8). El Colegio Militar no es una I.E. privada, por el contrario, es una entidad pública de gestión directa (Art. 71 - LGE Nº 28044) y además no se está respetando la 2da. Disposición Complementaria del D.S. Nº 011-2011-ED que señala con meridiana claridad, quienes deben integrar dicha comisión.

La referida norma en ninguna parte contempla la participación del Minedu, cuyas competencias administrativas y pedagógicas han sido transferidas a los GOREs; tampoco tiene cabida la Defensoría del Pueblo y mucho menos el Congreso de la República, a través de Ana María Choquecota, quien como legisladora debiera garantizar la legalidad, más bien. Estamos en el año de la lucha contra la corrupción y solo demandamos transparencia y respeto a la normatividad vigente. Los peruanos ya estamos hartos que se maneje la cosa pública entre cuatro paredes.

Marden Rojas Girón

dni: 00417460

Julián Assange

Señor Director:

Ahora que un verdadero periodista ha sido encarcelado, Julian Assange, alguien que le enseñó al mundo las pruebas de las atrocidades del régimen norteamericano, ningún periodista de los medios latinoamericanos lo defiende. ¿Dónde quedaron los pedidos del respeto a la “libertad de prensa”, que usan para calumniar a los pocos gobiernos libres y progresistas de Latinoamérica?

Queda más claro que nunca que en los medios de comunicación masivos de Latinoamérica no existen periodistas sino mercenarios de pluma y papel.

Ima Sierralta

Madrid, España