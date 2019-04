Mesías Guevara sobre discurso de Barnechea: "Sin duda sigue siendo aprista"

Alfredo Barchenea acudió esta noche a la Casa del Pueblo, lugar donde se velan los restos de Alan García. El excandidato a la presidencia aprovechó la oportunidad para realizar un discurso que fue duramente cuestionado por el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

"La orden de detención causó esta trágica decisión (...)¿No pudieron esperar una semana? ¿Qué pasa con la caída de las encuestas? Hay que acabar con la mafia judicial en contubernio con el Gobierno", dijo Alfredo Barnechea en el velorio de Alan García.

Estas afirmaciones no fueron bien tomadas por Mesías Guevara, quien publicó en Twitter: "Desafortunadas palabras de Alfredo Barnechea en las exequias del ex presidente Alan García.Sin duda sigue siendo aprista, está muy distante de tener un corazón acciopopulista. Arremeter contra la independencia del Poder Judicial y culpar al presidente Martín Vizcarra es un error. Y no es líder de Acción Popular.

Desafortunadas palabras de @ABarnecheaG en las exequias del ex presidente AG.Sin duda sigue siendo aprista, está muy distante de tener un corazón acciopopulista. Arremeter contra la independencia del #PJ y culpar al pdte @MartinVizcarraC es un error. Y no es líder de #AP. — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) 19 de abril de 2019

En ese sentido, Mesías Guevara señaló que lo dicho por Alfredo Barnechea en el velorio de Alan García "no representa el sentir del auténtico accioppulismo".

Decisión de Alan García

El líder del Apra se suicidó en último 17 de abril, luego de dispararse en la cabeza en el interior de su habitación. Alan García tomó esa decisión luego que la fiscalía le comunicara sobre una decisión de detención preliminar ordenada por el Poder Judicial.

Los restos de Alan García son velados en la ‘Casa del Pueblo’, en la avenida Alfonso Ugarte y serán cremados el viernes 19 de abril por decisión de la familia.