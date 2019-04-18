Hijo de Alan García rechaza presencia de Ollanta Humala - 10 Minutos - Edición Noche

Conoce las noticias más relevantes del día en el noticiero "10 Minutos - Edición Noche".
Noticias de hoy, 18 de abril 2019:
- MILITANTES APRISTAS NIEGAN EL INGRESO DE OLLANTA HUMALA AL VELORIO
- HIJO DEL EXPRESIDENTE GARCÍA
- PILAR NORES Y EL SENTIDO ENCUENTRO CON FEDERICO DANTON
- MADRE DE ALAN GARCÍA LLEGÓ HASTA EL VELORIO EN LA CASA DEL PUEBLO
- CIPRIANI EN VELORIO DE ALAN GARCÍA: “PERDÓNALO Y ACÓGELO”
- MUERTE DE GARCÍA OBLIGA A LOS APRISTAS A UN RELANZAMIENTO DEL PARTIDO, DICE REYNA
- DIFUNDEN FALSA PORTADA SOBRE FALLECIMIENTO DE ALAN GARCÍA
- FISCALÍA USÓ DECLARACIONES DE MARCELO ODEBRECHT PARA SUSTENTAR PRISIÓN CONTRA KUCZYNSKI
- SUTRAN: PASAJEROS PODRÁN DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN VIAJES