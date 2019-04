Periodista chilena: “Calificar a Alan García de víctima o mártir es excesivo”

El suicido de Alan García continúa generando debate en redes sociales. Esta vez, la periodista chilena Mónica Rincón hizo un comentario que provocó diversas reacciones. Para la comunicadora, el líder del Apra fue un investigado por la justicia y no un perseguido político.

Son momentos de mucho dolor, sobre todo para la familia, pero de ahí a calificar a Alan García de víctima o de mártir me parece excesivo. No fue un perseguido político fue un investigado por la justicia. Como todos tienen luces y sombras, un político como los que ya no quedan y supo detectar que pensaban los ciudadanos, pero cuyos gobiernos se vieron manchados por la corrupción", dijo Mónica Rincón.

La conductora del programa ‘Marca Registrada’ de CNN Chile, destacó el trabajo que vienen realizando los fiscales que venían investigando a Alan García. Pese a ello, aseguró que se puede discutir sobre el correcto uso de la prisión preliminar que se aplica en el país.

“Es cierto que ningún país quiere tener a 5 exmandatarios investigados por faltas a la probidad, a uno además condenado por delitos a los derechos humanos. Es cierto que se le pueden hacer críticas a los fiscales y jueces peruanos por ejemplo, respecto del uso excesivo de la prisión preliminar, pero es igualmente cierto que resulta rescatable la capacidad ante la justicia peruana de ir contra quien sea necesario”, agregó.

Alan García: decisión fatal

El líder del Apra se suicidó en último 17 de abril, luego de dispararse en la cabeza en el interior de su habitación. Alan García tomó esa decisión luego que la fiscalía le comunicara sobre una decisión de detención preliminar ordenada por el Poder Judicial.

Los restos de Alan García son velados en la ‘Casa del Pueblo’, en la avenida Alfonso Ugarte y serán cremados el viernes 19 de abril por decisión de la familia.