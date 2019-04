El rostro de la pasión

En la audiencia general de Semana Santa, el Papa Francisco ha señalado que el perdón hace pedazos el círculo del mal, en el sentido que en el momento del dolor más agudo llega el perdón, es decir, el don a la enésima potencia, que destroza el círculo del mal.

Reflexionando sobre las tres palabras que Jesús dirige a su padre durante el momento de su pasión, Francisco ha dicho que pidámosle a Dios que nos quite el velo de los ojos para que podamos aceptar que Dios es amor, y que la verdadera gloria es la gloria del amor.

El sentido que les otorga a sus reflexiones el Papa pone énfasis en valores en los cuales no siempre se piensa cuando se conmemora la Semana Santa, probablemente por el deseo de recordar la pasión de Jesús desde la óptica del dolor, el sacrificio y la entrega por otros.

La idea del perdón a la que se refiere el Papa –presente en varios de sus mensajes con creciente frecuencia– no anula el sentido de la pasión, sino que lo eleva y enriquece. Para Francisco, la última oración de Jesús, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, es un rezo por quienes lo están crucificando, es decir, sus adversarios. La ruptura del “círculo del mal” al que se refiere alude a que solo una apuesta por el perdón y por los sentimientos asociados a él, como la tolerancia, el reconocimiento del otro, y la comprensión de sus necesidades, podrán sanar nuestros sentimientos, es decir, satisfacer nuestras pretensiones personales o de grupo.

Asociar la Semana Santa al perdón sería incompleto si aparece exclusivamente como una renuncia a la satisfacción y no como una expresión de amor. Esta asociación es la más compleja y desafiante en sociedades ganadas por la competencia y por el éxito personal en un sentido material. Llevado a lo público, el perdón y el amor aparecen como debilidades intolerables para el culto a la intransigencia, la fuerza y la derrota del otro.

La necesidad del perdón y del amor en momentos aciagos, tristes o de gran indignación, como se vive en el Perú actual, no se afirma en el olvido y la impunidad. Al contrario, no presume la negación de faltas sino la asunción de ellas como antecedente de un reencuentro nacional. Viene a tono esta reflexión considerando los pedidos que un sector le hace al Gobierno para que abandone la lucha contra la corrupción y se enfoque en otras actividades. Frente a ello, el perdón del que nos habla el Papa en la Semana Santa no es el perdón del silencio o la omisión, sino de la acción.