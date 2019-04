Reflexiones de Semana Santa

Los feriados y los abusos

Pedro Morales Mansilla, Excongresista Acción Popular.

Los feriados por Semana Santa se instituyeron para que el pueblo católico pueda participar en las actividades propias de la conmemoración religiosa. Lamentablemente se va perdiendo la esencia de esa tradición, llegando en su nombre los gobiernos subnacionales a promocionar el turismo hacia sus zonas, ofertando actividades feriales y juergas que, a su vez, incentivan mercantilismo y dan paso a la usura desbocada que pretextando la demanda y “fallas de mercado” abusan con el incremento concertado de pasajes por más del 100% al interior del país (Huancayo), confirmando que la libre competencia no existe y que al Gobierno ni al Congreso les interesa plantear reformas que paren estos abusos.

Semana Santa en familia

Estefanía Chumpitaz, Blogger, espec. en tendencias.

No recuerdo el día en que me hice católica. Nací en una familia con tradiciones y fe bastante distintas. Mi abuelo paterno era testigo de Jehová, la primera vez que hablamos sobre su creencia fue cuando tenía 9 años y me acerqué a él a regalarle mi recuerdo de Primera Comunión. Respetuoso me comentó que creía en Jehová y en la lectura de la Biblia. Luego, otro día, invité a las monjas de mi colegio a rezar el rosario en mi casa. No les avisé a mis padres. Ellos no eran asiduos a la iglesia pero tenían cierta fe. Entonces comprendí que la fe es diversa. Esta Semana Santa los invito a pasar tiempo en familia, unidos, sin importar las creencias pero siempre respetando la religión y/o fe que cada persona tenga.