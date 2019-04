Alan García un día antes de suicidarse: “Creo en la vida después de la muerte”

Este miércoles 17 de abril será recordado como el día del suicidio del expresidente Alan García, quien al conocer que se ordenaba su detención preliminar decidió encerrarse en su habitación y dispararse en la cabeza.

Apenas unas horas antes de este fatídico día, Alan García brindaba entrevistas a los medios de comunicación sobre las últimas revelaciones que lo incriminaban por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht, a través de su exsecretario presidencial.

En declaraciones a RPP, el exmandatario Alan García alegó que su fe lo hacía creer en la vida después de la muerte y que estaba seguro de tener un "pequeño sitio en la historia del Perú".

"Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria […] Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte. Creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú", sostuvo Alan García una noche antes de suicidarse.

“Tener miedo de eso [de ser detenido], no lo encontrará en mí. Yo soy un hombre que se aproxima a los 70 años. He cumplido dos presidencias”, añadió el expresidente Alan García.

Asimismo, recalcó que "ningún documento lo alude ni lo menciona" en las investigaciones que se le siguen en el marco del caso Lava Jato. También, Alan García acusó a los fiscales a cargo de querer “pasar a la historia" abusando de la prisión preventiva.