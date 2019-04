Fiscalía imputó a Alan García ser jefe de una organización criminal

El expresidente Alan García murió este miércoles a las 10:05 a.m., luego de dispararse en la cabeza para evitar la detención preliminar ordenada por el Poder Judicial. El líder aprista sabía que se avecinaba un largo proceso judicial.

El juez Juan Sánchez Balbuena dictó la detención de diez díaz contra Alan García, basada en la hipótesis de la Fiscalía que, de acuerdo a información de Perú21, atribuía al fallecido expresidente ser el jefe de una organización criminal y el delito de lavado de activos.

De acuerdo al argumento del fiscal José Domingo Pérez, Alan García se coludió con el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para conceder a la constructora la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima a cambio de millonarias coimas.

"Para tal efecto, (Alan García) habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para iniciar la ejecución de proyectos de infraestructura por parte del Estado con la emisión de decretos de urgencia (...) con la finalidad de establecer procedimiento especial en la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de transportes terrestres", se lee en el sustento.

Asimismo, la hipótesis fiscal sostiene que el dinero ilícito ascendió a más de US$4 millones, pero este dinero no se entregó directamente a Alan García sino a través de su exsecretario presidencial Luis Nava Guibert, quien tenía el seudónimo de 'chalán' y figura como destinatario de varias transferencias.

También, Domingo Pérez atribuye responsabilidad en Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de la institución estatal Petroperú, por presuntamente haber recibido US$1'300,000 de Odebrecht en una cuenta de la Banca Privada de Andorra. En esas operaciones también habrían participado el hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola, y el de Miguel Atala, Samir Atala Nemi.

Cabe anotar que la detención preliminar alcanza a los antes mencionados y también al exministro de Transportes de Alan García, Enrique Cornejo; el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; el ex miembro del Comité de Licitación del Metro; Jorge Luis Menacho Pérez; y el ex director de Provías Nacional, Raúl Antonio Torres Trujillo.