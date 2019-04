Ausencia de fujimoristas ratifica blindaje a Chávarry

Fuerza Popular anunció el lunes su "relanzamiento", asegurando que iniciarían "una nueva etapa de trabajo", pero la inasistencia de sus congresistas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales confirmó que insisten en blindar a personajes sobre los cuales se requiere una investigación, pues ocasionó que la audiencia donde se evaluaría el caso del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry sea suspendida.

Para ayer estaba programado que el grupo escuche los descargos de Chávarry en relación con las denuncias en su contra que están pendientes de resolverse desde hace más de tres meses en el Congreso.

La audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. y a los diez minutos de la hora prevista llegó el exfiscal de la Nación al Palacio Legislativo para responder por las acusaciones por presunto delito de organización criminal, cohecho activo específico, peculado, abuso de autoridad, encubrimiento real, entre otros.

Fujimoristas ausentes

Casi 45 minutos después de la cita, la subcomisión no contaba con el número necesario de congresistas para dar inicio a la audiencia. Los fujimoristas Luis Galarreta, Milagros Salazar, Karina Beteta, Nelly Cuadros y Federico Pariona no se hicieron presentes.

Solo dos de los ocho parlamentarios de Fuerza Popular que pertenecen al grupo asistieron: Milagros Takayama y Mario Mantilla.

El presidente de la subcomisión, César Segura, también de la bancada fujimorista, tampoco estuvo presente, pero justificó su inasistencia con una licencia médica. La misma situación es la de Marco Arana, del Frente Amplio.

La cita será reprogramada, pero aún no se define la fecha. El extitular del Ministerio Público se retiró del Congreso sin brindar declaraciones. Su abogado Julio Rodríguez señaló que están preparados para la audiencia y criticó a los legisladores que opinan en contra de su defendido a pesar de "no haber pruebas".

"No nos sorprende la actitud de algunos congresistas que adelantan opinión de manera abierta respecto a denuncias que no tienen ninguna prueba", dijo.

Salaverry acusa

Frustrada la sesión, el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, exintegrante de la bancada fujimorista, criticó en Twitter a Fuerza Popular.

"Inasistencias de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver el caso Chávarry y la ausencia de la presidenta de la comisión de Constitución en el Pleno para aprobar los últimos proyectos de la reforma de justicia dejan serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento anunciado por Fuerza Popular", publicó.

Aludida, Rosa Bartra dijo que Salaverry miente porque todos los miembros de la comisión de Constitución estaban con licencia en el Pleno para participar en la sesión a la que asistía el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

No es la primera vez que la subcomisión no sesiona por falta de quórum. Con este último hecho, las denuncias a Chávarry seguirán encarpetadas.

Excusas y algo más

Sobre su inasistencia a la sesión, Milagros Salazar, de Fuerza Popular, trató de excusarse.

"Tuve una actividad, me demoré un poco y, al llegar, ya se había levantado la sesión, y ese ha sido el hecho, ¿no? Pero hay medios que desinforman diciendo que Fuerza Popular ha bloqueado esa sesión y no nombra al congresista Marco Arana que no estuvo en esa sesión", dijo a RPP. Ella no mencionó que Arana, del Frente Amplio, informó con anticipación su inasistencia motivada por problemas de salud.

Luego, Salazar ensayó otra explicación a su ausencia, al indicar que pensaba que los demás congresistas sí habían asistido a la sesión que iba a recoger el testimonio de Pedro Chávarry. ❖