Aramayo acusa a Salaverry de aplazar proyectos de ley por discrepancias

En medio del debate de los proyectos de Reforma Judicial que se realiza en el Congreso de la República, la parlamentaria de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo aprovechó su intervención para expresar su fastidio con respecto al aplazamiento de una de sus iniciativas legislativas en materia de salud.

Aramayo Gaona se mostró afectada e indicó que el proyecto de ley 1205, que propone la implementación de una oficina de Defensoría del Paciente en los establecimientos de salud peruanos, no se discute en el Pleno debido a las últimas discrepancias con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

"Quizá mis últimas discrepancias hacen que ese proyecto no se vea (...). Esto viene ocurriendo de manera reiterada y por eso es difícil discrepar con quien preside el Congreso. Yo lo he hecho porque esos son mis principios", sostuvo la congresista con la voz entrecortada.

En ese sentido, Alejandra Aramayo denunció que su iniciativa legislativa iba a someterse a votación esta mañana; sin embargo, no se hizo, incluso cuando se debatieron dos proyectos de otras comisiones.

"Esta es la respuesta a una discrepancia alturada, principista y formal. Me están sancionando con un proyecto aprobado por unanimidad y no lo ponen porque he respaldado a la congresista Beteta", expresó la parlamentaria entre lágrimas.

Al finalizar la intervención de la congresista de Fuerza Popular, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry negó las acusaciones. "El proyecto al cual hace mención fue uno de los primeros que se puso al debate en la mañana. No tengo la culpa que el vicepresidente de la Comisión de Salud se haya negado a sustentarlo", indicó.

"Yo le pido, por favor, que sea más objetiva. Aquí nada tiene que ver el tema de la denuncia de la congresista Beteta", puntualizó Daniel Salaverry,

El proyecto de ley 1205 al que hace referencia la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo busca declarar de necesidad pública y preferente interés la creación de la Oficina de Defensoría del Paciente en los Hospitales, Institutos especializados de Salud y Centros de Salud del Minsa a nivel nacional para que sea una oficina de apoyo a los usuarios.