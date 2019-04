No retiro nada: ¿ Y el estado laico pa' cuando?

Algunos fragmentos de la sentencia del enfoque de género en la currícula escolar fueron de conocimiento público, no obstante, lo más resaltante del documento son los argumentos del juez supremo Vicente Walde Jáuregui que fueron bastante singulares, pues su sustento se basa en pasajes de la biblia.

¿Esto es valido? No, ya que el Perú es un estado laico, el cual permite igualdad sin distinción en el credo de las personas al no tener una religión oficial. Asimismo, analizamos diversas imágenes que dejan al descubierto que nuestro país no es un estado laico.

