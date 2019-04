García: "El impedimento de salida del país en mi contra ya es una forma de prisión" [VIDEO]

Tras las recientes revelaciones que comprometen a funcionarios cercanos al segundo gobierno de Alan García, el expresidente aseguró tener "la conciencia limpia" y dijo que las responsabilidades "son personales".

"Espero las respuestas de esas personas, confío que sabrán explicarse. Cualquier responsabilidad es personal", aseveró a Canal N.

En los últimos días, se conoció que la empresa brasileña Odebrecht confesó haberle transfirió dinero a 'Chalán', seudónimo adjudicado a Luis Nava, exsecretario personal de Alan García. El testaferro para la recepción de dinero habría sido Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú.

"He visto lo que se ha presentado, pero espero que eso sea debidamente documento, comprobado y ratificado por las personas que tienen que hacerlo", señaló el expresidente sobre dicha información.

Alan García se desligó de responsabilidad al señalar que no tiene que responder por los actos de los funcionarios de su gobierno y dijo que espera "fundamentalmente" la declaración del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, que se dará en los próximos días.

Al ser consultado sobre una eventual prisión preventiva en su contra a raíz de las últimas informaciones, el exmandatario dijo que el impedimento de salida del país que cumple actualmente ya es como una prisión.

"Si estoy impedido de salir del país ya es una forma de prisión. Ya no puedo ir a ninguna conferencia no puede asistir a ninguna reunión (...) estoy de alguna manera, atado. Tampoco me ofende", expresó.

Señaló que el asilo político que solicitó a Uruguay "es un capítulo cerrado" y ahora está aquí "para responder cualquier cosa".