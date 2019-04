Enfoque de género: Glave indica que existe una guerra contra la iniciativa

La legisladora por Nuevo Perú Marisa Glave se refirió sobre el tema de los textos escolares con contenido inadecuado que el Minedu distribuyó en el país. Manifestó que si bien existe un error es algo subsanable y se debe seguir promoviendo la educación sexual.

"Creo que hay una sobre reacción. Era un error que por supuesto que se puede corregir. Si hay alguien que tiene algún tipo de responsabilidad tendrá que tenerla, pero lo cierto es que tiene que haber educación sexual y reproductiva en los colegios", explicó Marisa Glave en Canal N.

Asimismo, la parlamentaria señaló que en el Congreso se ha tocado mucho el tópico a tal punto que han generado que se convierta en uno más mediático y llamativo.

"Yo no sé si he escuchado más veces en mi vida "sexo anal" que en el Parlamento en las últimas dos semanas. Lo digo con sinceridad. ¡No sé qué más propaganda le hacen! Han estado vociferando en los últimos 3 o 4 días mostrando un texto que no estaba en los libros [...] Es un link en la última página de un texto que va a una consulta", comentó Marisa Glave.

A la vez, Marisa Glave reiteró en la necesidad de buscar que se eduque a los niños y niñas bajo un criterio de equidad, principal planteamiento del enfoque de género.

“Tenemos que educar en igualdad, tenemos que garantizar que las niñas y niños, y toda persona sea tratada con igualdad y crezca en igualdad sin mayor problema, lo que hay es una guerra contra el enfoque de género”, apuntó.