Trabajadores de PPK negaron estar vinculados en lavado de activos

Los trabajadores de Pedro Pablo Kuczynsky, José Bernaola (chófer) y Gloria Kisic (exsecretaria), declararon en la audiencia de este lunes que no son responsables de ningún acto delictivo.

El encargado de realizarle movilidad a PPK José Bernaola manifestó tener indignación por la denuncia en su contra y argumentó que la Unidad de Inteligencia Financiera incurre en una equivocación.

"Estoy indignado por la actuación de la Fiscalía que ha denigrado el apellido de mi familia. Nunca tuve ningún problema ni policial ni judicial. Agradezco a mi jefe, el doctor Kuczynski por todo el apoyo que me está dando. Esas cuentas no son en dólares, son en soles, es un error de la Unidad de Inteligencia Financiera, vayan al banco y pídanlo, por favor" comentó.

Asimismo, mencionó que los depósitos que le realizó Pedro Pablo Kuczynsky no responden a dinero irregular.

"La primera cuenta era para gastos; yo me encargaba de comprar comida para animalitos, pagar personal de Cieneguilla, pagar gasfitería, gasolina, pintar la casa, arreglarla porque recibía la orden de la sra. Nancy y el doctor. La otra cuenta es de mi sueldo [...] Los señores me están acusando por algo que no he cometido, tengo muchos años trabajando con Kuczynski y seguiré trabajando con él", declaró.

A su turno, la exsecretaria de PPK Gloria Kisic, que también recibió dinero en su cuenta por parte del exministro de Economía (proveniente de Trasvase Olmos de acuerdo a la tesis fiscal) negó ser parte de algún delito y buscó resaltar que su exjefe es una persona con moral.

"Rechazo las imputaciones. [...] El doctor Pedro Pablo Kuczynsky no me participaba de sus actividades profesionales, laborales ni el origen de sus fondos. No tenía porqué pedirle eso. Yo siempre lo he conocido como una persona de una gran solvencia económica, profesional y moral", dijo.

Nunca he tenido una pequeña sospecha de algo ilícito en él, y menos de algo que me puedan imputar a mí sobre eso", añadió.

La audiencia continúa este lunes 15 desde las 8:00 p. m..