Luis Nava: "Si me detienen, me detienen pues, aquí estoy" [VIDEO]

El exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava Guibert, se pronunció sobre el informe de IDL Reporteros que lo señalara como el recepcionista del dinero ilícito de Odebrecht.

El exfuncionario aprista y su hijo José Antonio Nava Mendiola son investigados por el presunto delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, participaron “de forma personal o usando las empresas vinculadas a ellos” para recepcionar el dinero ilícito de Odebrecht.

Nava rechazó todas las acusaciones y dijo que nunca recibió directa o indirectamente dinero alguno. Aceptó que le preocupa que el Poder Judicial acepte dictarle prisión preventiva; sin embargo, aseguró que está dispuesto a cumplir con lo que se disponga en la investigación.

“Preocupa (que puedan pedir una detención), sí, porque lo apartan a uno de la familia […] Esas detenciones preventivas se prestan a abusos, se prestan a atropellos. Entonces, si me detienen, me detienen pues, aquí estoy”, enfatizó en entrevista con RPP.

El exsecretario dijo no conocer la existencia de las empresas por las cuales pasó el dinero que habría recibido. Señaló que su cargo no le permitía tener injerencia en ningún ministerio para pedir sobornos a Odebrecht.

“No tenía injerencia en ningún ministerio. Yo no tengo injerencia en ningún ministerio donde trabajan empresas brasileñas en que pueda llamarlos y decirles ‘dame trabajo, dame plata’, porque yo no tengo esa facultad de decisión”, enfatizó.

A su vez, negó conocer el apodo "Chalán", que le correspondería a él según información que otorgó Odebrecht. "Cómo lo voy a reconocer, si recién ayer me han dicho que me han puesto ese apodo. Nunca he tenido apodo", indicó.

Impedimento de salida

El Poder Judicial suspendió la audiencia de este lunes 15 de abril para el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra de Luis Nava y su hijo que viajó a Estados Unidos.

El fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato solicitó la medida el viernes 12. EL hijo del exfuncionario aprista, José Antonio Nava Mendiola, abandonó el país el este miércoles 10, pese a que el martes 9 el Ministerio Público dispuso ampliar la investigación contra ambos.

Según Nava, su hijo no se ha fugado sino que viajó por un tratamiento médico. Asegura que volverá el 7 de mayo.