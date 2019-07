Fiscal Domingo Pérez niega intención política en detención preliminar de PPK [VIDEO]

Tras las críticas a la detención preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de 81 años, el fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó la medida, negó que exista alguna intervención o direccionamiento político detrás de ella.

El representante del Ministerio Público descartó que se trate de una 'cortina de humo' y aseguró que la orden impuesta al exmandatario cumple con los requisitos que dispone la ley al llegar a un proceso de maduración en la investigación.

"Cuando se ha solicitado detención preliminar es porque se cumple con los fundamentos que demanda la norma. Acá no hay ningún tipo de intervención política, no hay ningún tipo de direccionamiento o interés. Acá lo que hay es el cumplimiento de la ley", enfatizó Domingo Pérez.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato, cuestionó que las críticas no solo vengan de la defensa legal del PPK, sino también de fuerzas de poder político. Pidió respeto para las investigaciones a su cargo y al trabajo que realiza el Ministerio Público.

"Bueno, la crítica siempre va a estar, solamente que pido respeto, prudencia y que no hayan estos ataques de los abogados defensores porque lamentablemente me llama a dar una respuesta: la labor del Ministerio Público es ajena a cualquier tema de interés que no sea la ley", señaló.

Razones para detención preliminar

Domingo Pérez mencionó que uno de los argumentos para solicitar la detención preliminar contra PPK es el pedido que realizó el expresidente para abandonar el país, pese a su impedimento de salida.

El fiscal explicó que la medida de impedimento de salida en la práctica ya no es seguro. Como ejemplo mencionó los casos de fuga de los investigados a pesar de contra con la medida en su contra, como César Hinostroza.

"Tenemos que cautelar la presencia de esta persona para el desarrollo del proceso y la ejecución de la pena. La medida que establece la ley es la prisión preventiva", sostiene.

Domingo Pérez indicó que otro razón es la gravedad de la pena del delito por el que se le investiga. "La pena efectiva motiva que la persona se fugue", aseguró.

Modificación de prisión preventiva

Por otro lado, José Domingo Pérez manifestó sentirse indignado tras la casación del juez supremo César San Martín 1445-2018, del 11 de abril del 2019, por modifica criterios para solicitar una prisión preventiva.

"Se da una casación en un momento en donde se va a calificar a la casación de la investigada Keiko Fujimori Higuchi. En donde llegamos en un término expectante en las investigaciones de Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios producto de la delación premiada con Odebrecht y nos establece", afirmó.

Según el fiscal, esta decisión será utilizada por los abogados de los investigados del caso Lava Jato para liberarlos de sus responsabilidades.

"Esta es una casación que no debe ser pasada por agua tibia. Son criterios en los cuales se establece, como lo dice la sumilla, que debe haber la existencia de medios suficiente. Tendríamos que acreditar que la persona ya está por fugar. Disculpe mi incomodidad por esta decisión, pero indigna, preocupa y creo que no podemos seguir siendo tolerantes", añadió.