Del Solar: Renuncias de Bruce y Trujillo "no tienen relación con caída en las encuestas"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, informó que las renuncia de Carlos Bruce al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Edmer Trujillo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones no tienen relación con el 44% de aprobación que obtuvo el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En declaraciones para Día D, el premier sostuvo que las renuncias se dan porque, tanto Trujillo como Bruce, pidieron salir para "no entorpecer el trabajo del Gobierno", de modo que no usan el tiempo que deberían dedicar a sus carteras en defenderse de las acusaciones.

"Tenemos dos ministros que están cuestionados políticamente y dos ministros que tienen una defensa para sus casos, pero no nos podemos dar el lujo de que dediquen parte de sus energías a defenderse [...] La renuncia de ambos no tienen ninguna relación con la caída en las encuestas del presidente", explicó.

Sobre la crisis social que vivió su gabinete por el conflicto en Las Bambas, Del Solar agregó que las dimisiones no se dieron antes porque el Gobierno en conjunto se encontraba dedicado en resolver dicho problema.

Finalmente, el premier se refirió al gobierno de Vizcarra y a su último mensaje a la Nación, sobre el cual destacó que el mandatario no intentó confrontar otra vez con el Poder Legislativo, ya que consideró que los peruano no aceptan esa actitud que "no nos lleva a ningún tema positivo".

"Tenemos que trabajar juntos, ese es el mensaje presidencial", agregó.

La salida de Bruce y Trujillo

La renuncia de Carlos Bruce a la cartera de Vivienda responde a que se le acusa de presuntamente pertenecer a la organización criminal "Los temerarios del crimen", que estaría encabezada por el ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo. Otros congresistas que son investigados en el mismo caso son José Palma, Clemente Flores, César Vásquez y Javier Velásquez Quesquén.

Por otro lado, la salida de Edmer Trujillo se produjo en medio de las críticas que dejó el incendio de un bus interprovincial en el ex terminal de Fiori, en San Martín de Porres, tragedia en la que 17 personas perdieron la vida.