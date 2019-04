El Perú no es corrupto, hay corruptos a los que les dimos poder. Carmen McEvoy.

No es el momento de continuar en la vida política, con todo este cargamontón mediático, veo muy complicado continuar con una carrera política. Héctor Becerril.

No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala. Daniel Urresti luego de que se ordenara un nuevo juicio por el caso Bustíos.

No alcanza para comprar una camioneta, lo que se gana como congresista es muy poco. Yesenia Ponce.

No deseo que PPK pase lo mismo que Keiko. Carlos Tubino.

Soy más peruano que la papa. George Forsyth.

Sabíamos a lo que nos exponíamos y sabemos que vienen más ataques. Inventen todo lo que quieran, sigan mintiendo, no van a lograr sus objetivos, no lo vamos a permitir porque esta lucha es de todos. Martín Vizcarra.

El presidente Vizcarra ha anunciado que tiene grandes enemigos, pero más grande, inmenso, es su propio miedo. Rosa María Palacios.

Martín Vizcarra solo es fuerte para entrometerse en actos del Legislativo. Ya no le funciona el circo de arremeter contra el congreso para justificar que no está gobernando. Rosa Bartra.

Este es un gobierno incapaz. Fujimorista Milagros Salazar.

Eso a mí no me preocupa, porque cuando haya historia yo estaré muerto y no estaré pensando en lo que dicen de mí. Yo lo que quiero es que el Perú progrese. Pedro Pablo Kuczynski sobre cuál cree que será su lugar en la historia.

Me preocupa muchísimo que FP recupere la mesa directiva, no le haría ningún bien al país, daría una inestabilidad que ahuyentaría a las inversiones que necesitamos para crecer, reducir la pobreza y generar empleos. Daniel Salaverry.

Juan Barros es el Eguren chileno. Pedro Salinas.

¿Por qué lo llaman el Juan Barros del Perú? Porque hay muchas similitudes. Si es difamación comparar la actitud de Eguren con la de Juan Barros, que me metan preso a mí también. Reinhold Nann, obispo de Caravelí.

Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. Lenín Moreno sobre Julian Assange.