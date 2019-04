Las frases de la semana: mira las opiniones más importantes [FOTOS]

Martín Vizcarra

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra señaló que existen grupos de poder que son opositores a las políticas que busca implementar el Estado para que reformar el sistema político, judicial y tributario.

Asimismo, sostuvo que hay “grandes intereses y grupos de poder” que reaccionaron con oposición contra del gobierno. Indicó que, pese a los ataques hacia él, el Estado se mantendrá “fuerte y decidido” para hacer lo correcto para el país. “A ellos les digo, inventen todo lo que quieran, sigan mintiendo. No van a lograr sus objetivos, no los vamos a permitir”, señaló.

Pedro Pablo Kuczynski

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se enteró de la detención preliminar en su contra tras una llamada telefónica. En ese sentido, el exmandatario se mostró sorprendido por la noticia y calificó de "ridícula" la orden judicial que lo mantendrá detenido por 10 días, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

"No, no me he enterado [de la detención preliminar]", dijo al reportero del programa periodístico Panorama. En ese sentido, al ser informado de la decisión judicial, respondió: "Ah si. Ya, no voy a dar una opinión en este momento, me parece ridículo. Gracias".

Caso Bustíos

Debido a que no hubo una adecuada valoración de las pruebas documentales y los testimonios, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia absolutoria de Daniel Urresti Elera, en el proceso seguido por la muerte del periodista Hugo Bustíos, y ordenó el inicio de un nuevo juicio oral.

Sharmeli Bustíos, hija del periodista, saludó esta nueva decisión judicial y ratificó que la anterior sentencia absolutoria era “vergonzosa”.

Las Bambas

Luego de casi seis horas de diálogo y más de media hora de deliberación entre representantes del gobierno nacional, autoridades de la provincia de Cotabambas y delegados comunales, el esperado encuentro culminó con la firma de acuerdos y algo de incertidumbre respecto al corredor minero.

Bajo el sol abrasador de la puna apurimeña, monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, dio lectura a los cinco aspectos que lograron consenso. El premier Salvador del Solar se comprometió a refrendarlos e institucionalizar los acuerdos mediante una resolución ministerial.