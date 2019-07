Ministro Zeballos califica como excesiva la detención preliminar contra PPK

La detención preliminar de diez días dictada contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es considerada como "excesiva" por el ministro del Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, lo que le causa preocupación.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó medida cautelar contra la libertad de PPK, de 80 años, por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

PUEDES VER: Apelación por detención preliminar de Kuczynski será revisada el lunes

El titular del Ministerio de Justicia, en la misma línea con el presidente Martín Vizcarra, aseguró que respetan la independencia de los poderes jurisdiccionales; sin embargo, señaló reiteró que la detención preliminar debe cumplir con una serie de características que deben coincidir con el caso.

"Somos respetuosos de los poderes jurisdiccionales, sin embargo, esto no nos libera de compartir alguna preocupación. La medida de detención preliminar debe estar encaminada en algunos principios rectores y ya lo dijo en su oportunidad el Tribunal Constitucional en el caso [Ollanta] Humala. Esta es una medida extrema, excepcional, proporcional y provisional. Tiene que haber coincidencia con estas premisas. Yo no voy a juzgar la determinación del Poder Judicial, pero me parece que está incurriendo en un nivel de exceso", resaltó en diálogo con Radio Nacional.

Zeballos agregó que este tipo de determinaciones judiciales, al ser excesivas, generan un nivel de desconfianza de la ciudadanía al Poder Judicial.

El expresidente y dos de sus trabajadores se encuentran detenidos en la Prefectura de Lima. Su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y chofer José Luis Bernaola Ñuflo están implicados en la investigación por tener participación en las transferencias de PPK investigadas por el Ministerio Público. Sus inmuebles y oficinas fueron allanadas.

Zeballos sobre Hinostroza

El ministro manifestó que el exjuez supremo César Hinostroza, busca despertar "sensibilidad" en la justicia española, argumentando persecución política en su defensa para no ser extraditado a Perú.

Hinostroza es señalado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Fugó del Perú a España el pasado 7 de octubre a pesar de tener una orden de videovigilancia. A los tres días fue detenido; sin embargo, el último jueves fue liberado de manera provisional por la justicia española.

"Hemos sido bastante cautelosos de que los dos tipos penales sean coincidentes, tanto en España como en Perú. El tema no pasa tanto por el tema de la doble incriminación, sino por una especie de sensibilidad que (César Hinostroza) quiere despertar en la justicia española alegando una supuesta persecución política", señaló.

Aseguró que no existe injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial y el Ministerio Público, como alega Hinostroza Pariachi.