Alimentando al monstruo

Los arrebatos presidiarios de nuestra Fiscalía y Poder Judicial no están sirviendo para aplacar la indignación justiciera de la sociedad peruana sino, por el contrario, para atizar el ánimo de revancha de la turba. Si Antauro Humala, con su discurso de fusilamiento de los corruptos, se convierte en protagonista electoral el 2021 le deberá agradecer una parte de ese respaldo al fiscal José Domingo Pérez.

Lo recientemente ocurrido con PPK y su absurda detención preliminar no resiste mayor análisis, como no sea la búsqueda de impacto mediático. La euforia judicial iniciada con Ollanta Humala y Nadine Heredia, continuada con Keiko Fujimori, ahora con PPK y a futuro con quien esté a la mano, desborda las mínimas garantías constitucionales, que debieran asegurar que la libertad de un ciudadano solo puede ser alterada provisionalmente si hay riesgo procesal evidente o flagrancia. Es la excepción, no la regla.

Nuestros magistrados están contribuyendo decisivamente a que se construya un tabladillo electoral en el que lo disruptivo sea lo que marque la pauta y asuma el protagonismo, una situación en la que los insiders serán desplazados por un estado de ánimo colectivo exacerbado.

Si a ello se suma el colapso de Martín Vizcarra, dicho escenario empieza a adquirir visos de realidad. Una buena gestión del régimen actual aseguraba que se pudiese ecualizar la indignación popular y el país se asomase a una contienda electoral normal, pero no parece que vaya a ser ese el caso.

Esta semana el presidente ha pretendido revertir el desplome con un mensaje a la nación inconducente, que más parecía una lista de lavandería con prácticamente todos los problemas puestos en blanco y negro, sin una agenda de prioridades. Así sucede cuando la desesperación es la consejera.

Tarde ha reaccionado el gobierno. Ya se rompió la magia inicial y eso no hay quien lo revierta. El gobierno debió actuar antes sin quitar el pie del acelerador cuando los vientos soplaban a su favor. Ahora ya parece imposible.

Ha exigido que el Congreso se ponga las pilas con las reformas judicial y política, cuando ya no está en capacidad de poner contra las cuerdas a la mayoría keikista, que ha logrado recomponerse. La propia buena relación con el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, ha sido rota.

Ha pechado a los empresarios y le ha dedicado gruesas líneas al club de la construcción y a los refractarios a algunas medidas tributarias. Mientras tanto, el empresariado se atrinchera y designa como nueva presidenta de la Confiep a alguien muy vinculada a Fuerza Popular y harto beligerante en su participación política durante la última campaña electoral. El gran capital ha olido bien que este gobierno está débil y ya no puede confrontar.

Vizcarra cede también en Las Bambas y lo hace con los sectores conservadores que exigen sangre por el enfoque de género en el sector educativo. En el mismo discurso que quiso presentar como afirmativo y audaz, ha mostrado su enorme debilidad.

Su paulatino desplome reforzará los cimientos del edificio antisistema que se está construyendo. Entre el colapso de Vizcarra y los arrebatos de Juan Domingo Pérez, le van sumando votos a los que proponen patear el tablero y arrasar con el sistema.

-La del estribo: a mis amigos Pedro Salinas y Paola Ugaz, mi respeto y admiración. La justicia de su lucha sabrá superar los sinsabores de un abuso judicial originado en una autoridad eclesial alejada de la supuesta generosidad pastoral a la que su vocación religiosa debería conducir.