Entre ordenar la casa y la promesa de hacer obras

Y llegó el día en que el gobernador Elmer Cáceres Llica hizo un balance de sus primeros cien días al frente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Lo efectuó en una ceremonia que también recordó 30 años de creación del GRA. Para Cáceres esta fecha no debe pasar desapercida y el próximo año botará la casa por la ventana, a lo 15 de agosto.

En su discurso, pronunciado en el salón consistorial del municipio, señaló que, en estos tres primeros meses, se dedicó a ordenar la casa. Incluso denunció que le borraron información de 20 computadoras sobre obras ,hubo la intención de quemar todo el GRA. "Superamos varios obstáculos, piedras en el camino. Un provinciano sufre, llora, pero sigue avanzando", indicó.

Los actos protocolares (los anteriores gobernadores celebraban estas fechas con ceremonias internas) comenzaron en forma accidentada. Cáceres llegó tarde a la misa oficiada por el arzobispo Javier del Río Alba. La "hora Cabana" afectó a todos los asistentes, lo que molestó al líder religioso. "A la misa nadie obliga a venir, pero si se asiste, se tiene que guardar compostura", dijo. En la homilía, Del Río invocó a mantener un gobierno unido para el pueblo y no solo por el poder. El exhorto cayó a pelo a Cáceres y al vicegobernador Walter Gutiérrez, ambos tienen luchas intestinas de poder. Gutiérrez solo estuvo presente en la misa, no participó en las demás actividades.

Después de la celebración eucarística, hubo izamiento, así como sesión solemne con la presencia de autoridades, funcionarios y una portátil que aplaudía al gobernador.

Cáceres anunció inversiones de S/ 600 millones en carreteras, implementación de hospitales, educación y saneamiento. Hizo mención a la crisis de los nosocomios Honorio Delgado y Goyeneche. Para el primero, confirmó una transferencia de tres millones destinados a equipos para Hospitalización, Emergencia y Cuidados Intensivos; y para el segundo, 400 000 soles para Neonatología y Central de Esterilización. Con S/10 millones se garantizará el funcionamiento temporal del hospital Goyeneche, hasta que se haga un nuevo nosocomio. Se refirió a la pollada de los médicos. Saludaba el gesto, pero lo calificó como un aporte más. También, habló de la construcción de los hospitales Maritza Campos y Alto Inclán, así como del Centro de Salud de Cocachacra, con 260 millones de soles.

Papel anticorrupción

Asumió su compromiso de lucha anticorrupción, indicando que la Contraloría intervendrá en 137 proyectos. También presentará 20 denuncias ante el Ministerio Público por sobrevaloración de obras y contratación de personal fantasma en la Variante de Uchumayo, la autopista Arequipa-La Joya y la construcción de tres hospitales (Camaná, Chala y Cotahuasi). Ello implica a la gestión de Yamila Osorio.

Al final, su guardia personal impidió que hable con los periodistas. Cáceres respondió brevemente por los escándalos de los últimos días. Yaritza Huillcahuaman ratificó su acusación de violación sexual. "No respondo difamaciones. Las denuncias se hacen, mientras que no exista una sentencia, todo es mentira. Yo mañana te puedo denunciar", dijo.

Sobre la denuncia de contratación de familiares del asesor Hugo Mendoza, dijo desconocer el tema. Añadió que esa tarea era del jefe de personal, como gobernador su misión era hacer obras. Aseguró que todos los funcionarios del gobierno regional son seleccionados con un perfil adecuado, luego de enterarse que el Consejo Regional solicitó los perfiles de funcionarios que ocupan cargos de confianza en su gestión.

Bronca en redes

La fiesta del gobernador continuó en la tarde, pero en las redes sociales. La exgobernadora Yamila Osorio no tardó en responder a Cáceres por las sindicaciones de malos manejos y corrupción. Dijo que si todo le parecía mal por qué mantiene a varios de sus exfuncionarios en los cargos. En una cuenta de Facebook con el nombre del gobernador, se destituyó ipso facto a gerentes con el siguiente mensaje: "Esta gente se irá del gobierno regional, uno es transparente y confía en la gente, pero ahora relacionado con corrupción confirmado con la líder del clan de los robos, se van Presupuesto, Ordenamiento Territorial, Administración y otros". v

cortinas de humo

Yamila Osorio Delgado

exgobernadora

En las últimas semanas, me han acusado de haber querido desaparecer información del gobierno regional y de haber dejado computadoras reseteadas, entre otras cosas que no hacen sino parecer cortinas de humo. Si fuera cierto, me pregunto:

-¿Por qué el 31 de diciembre del 2018, a través de la firma de las actas de transferencia de gestión, aceptaron que recibieron a conformidad expedientes y documentación de todas las gerencias del gobierno regional?

-¿Por qué mantienen en áreas como Presupuesto, Ordenamiento Territorial, Administración, Gerencia de Salud, Procompite (creada en mi gestión) a quienes fueron durante varios años funcionarios de confianza de mi gestión?