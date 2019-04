Yamila Osorio califica como cortinas de humo las acusaciones de Cáceres Llica

Desde su cuenta de Facebook, la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado calificó “cortina de humo” las versiones de Elmer Cáceres Llica que intentan acusarla por el incendio ocurrido en el Gobierno Regional de Arequipa.

“En las últimas semanas me han acusado de haber querido desaparecer información del Gobierno Regional y de haber dejado computadoras reseteadas, entre otras cosas que no hacen sino parecer CORTINAS DE HUMO”, señala la publicación.

Señaló que de ser cierto lo dicho por el nuevo gobernador, porque sus funcionarios dieron el visto bueno a la transferencia de gestión.

“¿Por qué entonces el 31 de diciembre del 2018, a través de la firma de las actas de transferencia de gestión, aceptaron que recibieron a CONFORMIDAD expedientes y documentación correspondiente a todas las gerencias del Gobierno Regional?”, dice en la publicación realizada pasadas las 15:00 horas de hoy.

Yamila Osorio, quien se encuentra en el extranjero, señaló que varios funcionarios de su gestión se mantienen en sus puestos, es el caso de las áreas de Presupuesto, Ordenamiento Territorial, Administración, Gerencia de Salud, Procompite, entre otras.

Recordemos que el pasado 28 de marzo, Elmer Cáceres Llica, había insinuado que alguien provocó el incendio para “tapar todos los actos de corrupción”.

“El día de hoy, al parecer han provocado un incendio – están investigando y coincidentemente se han quemado documentos de obras del 2016, 2017 y 2018 y eso no es casual porque ayer la fiscalía ha ido a pedir documentos (…) pero lo que no saben es que tenemos documentos en otro sitio, así que no se puede tapar todos los actos de corrupción”, dijo durante su discurso inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Horacio Zeballos Gámez, Socabaya.