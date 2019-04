El salvavidas Benavides

Señor Director:

Las encuestas muestran posibles candidatos para Palacio de Gobierno. Los primeros lugares los ocupan George Forsyth (alcalde de La Victoria), Jorge Muñoz (alcalde de Lima) y Salvador del Solar (premier). Causó sorpresa que en la sétima posición esté con 9% Roque Benavides. Especialmente si tenemos en cuenta que el expresidente de Confiep confesó sin vergüenza que se reunió con varios empresarios para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori y realizar campaña para perjudicar a Ollanta Humala en 2011.

No es difícil saber la razón por la que se está impulsando una posible candidatura de Benavides pese a que en una entrevista en La República el 1 de diciembre del 2018 descartó esa posibilidad. Los partidos históricos, y relacionados a la corrupción, tienen muy mala imagen, lo que hace poco probable que puedan tener un candidato fuerte para las elecciones presidenciales. Un presidente como Benavides representaría el salvavidas de muchos políticos corruptos. Como si faltaran pruebas para demostrar la intención de un importante sector de empresarios por favorecer al fujiaprismo, quien sucede en el cargo a Roque Benavides en Confiep es María Isabel León, quien durante la campaña presidencial 2016 apoyaba la candidatura de Keiko Fujimori. Quizá el Apra y el fujimorismo no representen amenaza, pero los empresarios que estuvieron con ellos buscan opciones para operar con total impunidad.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI 73684413

Ingresos y gastos mineros

Señor Director:

Importante hacer conocer a la ciudadanía, en los diarios y TV, cómo es el reparto de los ingresos y gastos de las mineras en el Perú. Mejor si es en ecuaciones con factores variables positivos y negativos, más gastos constantes positivos y negativos que se explican, digamos, cada tres, seis meses para siempre. Como es ahora, la minería, que es del Estado, no se conoce bien, pero se discute a favor de alguien.

Manuel Paulet Iturri

dni 06299009

Políticas públicas inclusivas

Señor Director:

El Conadis es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y garantiza la protección de las personas con discapacidad, generando condiciones en su entorno que superan las brechas y eliminando obstáculos que permitan tener igualdad, además coordinan y evalúan políticas nacionales en materia de discapacidad para mejorar la calidad de vida para su inclusión plena y efectiva en la sociedad, formulando políticas nacionales y sectoriales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

Todo muy bien en la página web. Hace unos días en una unidad de transporte público vi un Aviso Ley 30412 Pase Libre en Transporte Público. Pero hasta ahora ninguna autoridad del gobierno central, regional o local vela por los discapacitados en silla de ruedas.

Una persona en silla de ruedas no puede tomar un bus, en cualquier parte del Perú. Toma taxi o auto particular con la consecuencia del presupuesto de la movilidad. Por qué los buses, incluidos los del Metropolitano, no tienen rampa para discapacitados si tanto el Conadis promueve la inclusión y calidad de vida de las personas discapacitadas y sus familias. En muchos países existen los buses, y respetan su lugar. O acaso ¿no les interesan? El fin fundamental del Estado es preservar la calidad de las personas y lamentablemente no lo hacen. En este momento escribo y veo pasar los buses y micros de hace 30 años. ¿Quién tiene la palabra y la primera acción?

José Darío Dueñas Sánchez

jdaduenas@gmail.com