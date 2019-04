Elegir el Congreso el día de la segunda vuelta busca evitar dispersión

En los doce proyectos de reforma política que el Ejecutivo presentó ayer, existen varios planteamientos que tendrán que ser debatidos en el Congreso.

Por ejemplo, se propone que la elección del Parlamento ya no coincida con la primera vuelta presidencial sino con la segunda, que suele llevarse a cabo dos meses después.

Esta medida, explicó a La República la docente y politóloga Milagros Campos –integrante de la comisión de reforma nombrada por el Ejecutivo–, busca al menos dos cosas.

Primero, que los ciudadanos puedan escoger a los nuevos legisladores disponiendo de una mayor información.

Y segundo, producto de lo anterior, que se disperse mucho menos el voto para evitar el fraccionamiento.

De esta forma, los electores podrían decidir si le otorgan una mayoría a cualquiera de los dos contendientes en la segunda vuelta (o, de ser el caso, a quien resulte electo presidente en la primera vuelta), o bien prefieran optar por un Congreso controlado por alguna otra agrupación, a fin de favorecer el equilibrio entre poderes.

Un dato interesante es que no existe un modelo similar en la región. Lo que hay son comicios presidenciales y legislativos separados. En Colombia, primero se elige al Parlamento y, meses después, al mandatario, señaló Fernando Tuesta, titular de la Comisión de Reforma. Mientras que en otros países, inicialmente se escoge al nuevo presidente y tiempo más tarde se renueva el Congreso.

De lo que se trata, en buena cuenta, es que los electores no voten "a ciegas"; que definan un Poder Legislativo conociendo, de antemano, quién tendría mayores opciones de llegar al Poder Ejecutivo.

En el último proceso, el de 2016, Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente, mientras que Fuerza Popular obtuvo la mayoría absoluta. Como ya es bien conocido, un alto nivel de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso marcó la agenda política.

Se entiende que un jefe de Estado con un contingente parlamentario fuerte tiene mejores herramientas para ejecutar su plan de gobierno.

Los plazos ya corren

Hay un hecho que debe resaltarse: de los doce proyectos, cuatro de ellos implican reformas constitucionales, esto es que deben ser aprobados en dos legislaturas. Entre ellos, figura la iniciativa que busca el equilibro entre el Ejecutivo y el Congreso o la que sugiere establecer nuevos impedimentos para ser candidato a cualquier tipo de elección popular (concretamente, tener una sentencia en primera instancia por delitos dolosos con una pena mayor de cuatro años).

Por ese motivo, estos proyectos tendrían que ser votados por primera vez antes del 15 de junio, cuando esta legislatura termina. Y la segunda votación tendría que producirse hasta diciembre. Esto porque la Ley Orgánica de Elecciones exige que las reglas estén definidas, por lo menos, un año antes del proceso mismo.

Así, es de esperar que el Parlamento apure el debate correspondiente. Hay que decir que los doce proyectos fueron ingresados por el Ejecutivo a través de la mesa de partes del Congreso con carácter de urgencia. Esto significa que deberían tener prioridad en su trámitación. Habrá que prestar atención al impulso que se les dé desde las comisiones y la presidencia, a cargo de Daniel Salaverry.

La Comisión de Reforma que lideró Tuesta desarrolló un trabajo de dos meses. Sus propuestas fueron entregadas al Gobierno, que las hizo suyas en gran parte. No se tomó en cuenta la bicameralidad, porque desde Palacio se consideró que el referéndum de diciembre dejó en claro que la población estaba en contra del retorno del Senado. Tampoco se tomó en cuenta la renovación por mitades del Congreso.

"Entendemos perfectamente la evaluación del Gobierno", dijo Campos.

La clave

- Que no haya más blindajes. No tiene relación directa con el proceso electoral, pero una reforma importante es aquella que plantea que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso -tal como ocurre ahora- sino de la Corte Suprema.

Rechazan presión de Vizcarra

- Representantes de diferentes bancadas rechazaron las presiones del mandatario por las reformas y creen que es una estrategia para detener su caída en las encuestas.

- La oficialista Ana María Choquehuana (PPK) dijo que la reforma es urgente, pero el Congreso debe establecer sus plazos y los proyectos tienen que ser consensuados.

- Para Mario Mantilla (FP), Victor García Belaunde (AP) y Alberto Quintanilla (NP), los proyectos pendientes de la reforma de justicia ya están en la parte final.

- El presidente del Congreso convocó a Pleno el martes para debatir las reformas de justicia.