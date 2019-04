“Se puede perder dinero por los conflictos, pero se valora el diálogo”

Edgar Jara. Cajamarca

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes Mezzano, dijo que la minería debe estar al servicio de todos los peruanos, y debemos aprender del conflicto de Las Bambas, que el Estado tiene que estar siempre presente, porque muchas veces se afirma que se pierde dinero por los conflictos, pero lo que tenemos que poner en valor es el diálogo y la vida de las personas.

Las Bambas –expresó– es una situación que se ha venido acumulando de años y no fue atendida de manera oportuna, debemos ver esto como una oportunidad para mejorar el trabajo del Gobierno en estos lugares, como son Apurímac, Cajamarca, y otras zonas del país, y ahí nuestro rol es importante, recibir las preocupaciones y no esperar que los reclamos se embalsen y nos lleven a conflictos como los que hemos vivido hace poco, y esa es una situación que se ha resuelto con el diálogo que no tiene precio. Muchas veces se dice que se está perdiendo dinero por los conflictos, pero lo que tenemos que poner en valor es el diálogo y la vida de las personas, ahí tenemos que poner énfasis para resolver este conflicto, tenemos que ser proactivos, el MEM está impulsando trabajar con prevención, trabajar para resolver el conflicto antes, para que no se genere.

Ísmodes anunció el inicio de las obras del proyecto “Sistema eléctrico rural de la comunidad campesina de Michiquillay”, que permitirá dotar de energía eléctrica, en forma continua y confiable, a 1,295 abonados en beneficio de 4,892 pobladores.

Esta obra beneficiará directamente a los pobladores de las comunidades de Palpata, Usnio, Quinuamayo Alto y Bajo, Progreso La Toma, Quinuayoc, Michiquillay Alto y Bajo, Pampa Grande y Tuyupampa, ubicados en el distrito de La Encañada, así como a las comunidades Chimchim y Punre, pertenecientes a los distritos de Sucre y Sorochuco, en la provincia de Celendín, respectivamente.

“Uno de los objetivos del Gobierno es que las poblaciones rurales cuenten con energía eléctrica sin interrupciones. Para mí es muy grato estar presente en este inicio de obra para la comunidad campesina de Michiquillay, y más precisamente del centro poblado Quinuamayo Bajo, donde el Gobierno va a invertir más de siete millones de soles para lograr la electrificación de doce comunidades”, precisó el titular del MEM.

“La meta es lograr un país electrificado”

En su quinta visita a Cajamarca como titular del MEM, Ísmodes Mezzano remarcó que “la meta de este Gobierno es llegar al 2021 con el mayor número de obras encaminadas para lograr un país 100% electrificado, porque sin electricidad no generamos igualdad de condiciones para todos los peruanos”.