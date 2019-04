Urresti se pronuncia sobre orden que anula su absolución del caso Bustíos

Daniel Urresti se pronunció tras enterarse que volverá a llevar un nuevo juicio en su contra por el caso Hugo Bustíos, del que es acusado de coautor de asesinato. El Poder Judicial decidió anular de su sentencia absolutoria emitida en octubre del 2018.

Esta mañana la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunció el nuevo juicio en contra del ahora gerente de Seguridad de Los Olivos por varios puntos a considerar.

Este nuevo juicio estará a cargo de otra Sala Penal Superior. Al respecto, Urresti señaló que e respetuoso de la ley y que volverá demostrar su inocencia.

"Soy un ciudadano respetuoso de la ley y lo que disponga la ley, es lo que yo voy a hacer. Volveré a demostrar mi inocencia ante cualquier juicio o ante cualquier sala", declaró para La República.

El exministro agregó que no ha revisado la resolución judicial que anula su absolución porque aún no se lo han entregado.

Minutos antes, Urresti publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el nuevo proceso judicial que deberá seguir.

"Estuve investigado durante 8 años, me juzgaron 4 años y medio por tres delitos diferentes. Me absolvieron por unanimidad. La CSR anula el juicio", señaló.

El funcionario siguió con su mensaje en redes sociales en el que se refirió al expresidente Alan García, por su pedido de asilo en la embajada de Uruguay y sus críticas sobre el tema de la anemia.

"No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala. Soy ciudadano q respeta la ley", finalizó Urresti.

