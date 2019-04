Minedu y obra Orlando

Señor Director:

Dicho de manera cruda: parece que ahora las “damas” del MINEDU están más enfocadas en erotizar a nuestros niños y no se preocupan en implementar mejor nuestros colegios que se caen a pedazos. No hay carpetas, los baños están rotos, etc. Cuidado que hay gente que tiene perversa fijación sexual en los niños, eso lo sabe todo el mundo, todo lo sexualizan, son astutos y sistemáticos, son enfermos. La detención de PPK es una cortinaza para tapar todo esto.

No entendemos cómo es que ahora el MINEDU está auspiciando cosas como Orlando obra teatral (de Virginia Wolf) que trata sobre un hombre que después de un sueño se convierte en mujer, obra que muchos colegiales están obligados a ver en el Británico

Los periodistas deben ver este asunto, por favor. El lobismo gay no tiene límites. Así como jugando, estas mujeres del PROMSEX,y otras similares, se infiltraron en el Minedu desde la gestión anterior.

Shirley A. Galloso V.

shirgax@gmail.com

El club de la corrupción

Señor Director:

Apenas habían pasado unas horas de conocerse la orden de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski y en los medios nacionales se podía observar a congresistas y políticos horrorizados y conmovidos ante la inminente detención del exmandatario. Claro que estos mismo personajes luego intentarán convencer a los peruanos que están a favor de la lucha contra la corrupción sin importar que caiga quien caiga.

Para sorpresa de algunos, entre los entusiastas defensores de PPK estaban miembros de Fuerza Popular, congresistas que llevan varios períodos ocupando una curul y hasta el propio Alan García. En resumen, los más afectados por la situación que vivía PPK eran los políticos que pertenecen a la generación que le facilitó a la corrupción convertirse en un inquilino permanente en el Estado.

¿Qué tipo de lucha contra la corrupción desea nuestra clase política? Porque actualmente quienes gobernaron al Perú durante los últimos 34 años, sin importar su ideología política, están presos, han estado presos, tienen un proceso de extradición pendiente o son investigados y eso demuestra que la lucha contra los corruptos jamás fue tan efectiva.

Nuestra clase política, lejos de apoyar a la justicia y que se esté cumpliendo el tan mencionado “caiga quien caiga”, ha formado una especie de club de la corrupción para tratar de encontrar argumentos que puedan salvar a quienes hoy están acorralados por la justicia.

Cristian Rebosio Aguilar

dni: 73684413

Servicios educativos

Señor Director:

Si las clases empiezan un 15 de marzo y terminan un 15 de diciembre, ¿no es más fácil, real y justo que las pensiones se paguen los días 15 de cada mes? Es decir, por nueve meses efectivos de prestación de servicios educativos.

Juan Eskorceny Cueva Rioja

dni: 16423090

Por un “plato de lentejas”

Señor Director:

Cerca a la Semana Santa los peruanos nos preguntamos al igual que el papa Francisco sobre nuestras autoridades. Fujimori preso, Humala con sentencia, Toledo fugado y ahora Kuczynski y Alan en pleno proceso ad porta de ser condenados. ¿Cómo es posible que un peruano que gana cerca de S/ 35 mil, muy lejos del peruano promedio, caiga en las garras de la corrupción?

La respuesta es obvia: “el que tiene más , quiere más”, pero esa diferencia es ganada a costa de vender su dignidad y prestigio,por ello vemos que nuestras autoridades caen en la vorágine de venderse por “un plato de lentejas”.

José Martín Almeida Bellido

dni: 08874315