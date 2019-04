Exministros y congresistas visitaron a PPK en la Prefectura [VIDEOS]

Durante su estadía en la ex Prefectura de Lima (ahora sede de la División de Investigación de Alta Complejidad - Diviac), el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibió la visita de sus exministros que lo acompañaron mientras estuvo en el sillón principal de Palacio de Gobierno y los congresistas a los que llevó a tener representación en el Parlamento.

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República; Cayetana Aljovín, exministra de Desarrollo e Inclusión Social; Ana María Choquehuanca, exministra y congresista; Sergio Dávila y Jorge Meléndez, parlamentarios de la bancada oficialista; fueron algunos de funcionarios que visitaron al expresidente.

Sin declarar, la segunda vicepresidenta de Pedro Pablo Kuczynski y ex presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se fue de la sede de la Diviac tras visitar al ex jefe de Estado. De igual manera, Ana María Choquehuanca, en su condición de ex ministra de la Mujer en la gestión de PPK.

El exministro de Economía, Alfredo Thorne, quien renunció a su cargo tras el escándalo protagonizado con el ex contralor Edgar Alarcón por el informe para la aprobación de la concesión del Aeropuerto de Chinchero, acudió a la ex Prefectura para conversar con el exmandatario.

Los parlamentarios Sergio Dávila y Jorge Meléndez visitaron a Pedro Pablo Kuczynski, después de mostrarse en contra de su detención preliminar a la que calificaron de "abusiva", pues, para ellos, el ex jefe de Estado estuvo colaborando con el Ministerio Público.

La última en llegar fue la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, quien también desempeñó los cargos de titular de las carteras de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores. El fin de su gestión llegó con la caída del gobierno de Kuczynski.