“Los expedientes técnicos del 2018 fueron mal elaborados”

Al término de estos cien primeros días de gestión, ¿han pensado hacer algunos cambios en las gerencias?, ¿algunos reajustes?

Yo creo que reajustes. Definitivamente las acciones que empezamos a implementar están debidamente delineadas, esbozadas. A nivel de planificación las cosas están caminando bien.

Habría algunos reajustes entonces…

El gobernador (Manuel Llempén) ha sido claro en el sentido de que cuando lleguemos a los seis primeros meses habrá una tendencia de cómo van determinadas áreas y se podrían implementar algunos cambios.

Entonces, a mitad de año podría haber el cambio de algunos funcionarios.

Así es.

¿Cuál ha sido la evaluación al interno de la administración sobre estos tres primeros meses? ¿Ha habido alguna autocrítica? Ustedes están arrastrando pasivos de la administración pasada.

Siempre se ha hablado del bajo nivel de ejecución (presupuestal), pero también es bueno que la comunidad sepa que dentro de la cartera de proyectos que tenemos para este 2019, que asciende a 127 millones de soles, el 54 por ciento son obras de continuidad y gran parte de esas están trabadas por procesos de arbitraje o conciliación.

Entonces, mientras no se resuelva esos impasses tendremos inversión paralizada. Eso nos preocupa mucho porque aparecemos como que no sabemos gastar. Estamos atados de manos. Y la otra mitad que sí corresponde a inversión de este año, también he sido claro en señalar que hemos hecho una revisión exhaustiva. ¿Por qué están paralizados algunos proyectos desde el 2018? Porque los expedientes eran malos (mal elaborados). Así de simple.

Si no avanzan con Chavimochic y la reconstrucción, la gestión va a tener que soportar duras críticas, por lo menos hasta fines de este año.

Obviamente, nos preocupa mucho. Hemos sido claros que en materia de la reconstrucción, en el caso específico de las quebradas, la apuesta de la región es al manejo integral de las tres cuencas y la ejecución estado a estado. Los expedientes técnicos no se van a elaborar en el Perú sino en el país que resulte ganador y en menos tiempo.

El compromiso de la región es que las obras en las quebradas estén ejecutadas antes del verano del 2021. Antes es imposible, sería venderle humo a la población.

Entonces para el 2020 solo se harán algunos trabajos de prevención.

Sí. Las obras se ejecutarían en ocho meses, es decir, todo el 2020 y así tener una ciudad preparada.

El gobernador no comparte la propuesta del director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Nelson Chui, de ejecutar la reconstrucción bajo la figura de una macrorregión entre La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. ¿Coincide con esa posición?

Creo que eso va a ser una traba. La lógica de la reconstrucción es, muy bien, vamos a ayudar a las regiones para que tengan el equipo técnico que revise los expedientes o los términos de referencia en cada región.

Además El Niño costero se presentó diferente en Lambayeque y en La Libertad.

Y el nivel de prioridad de cada región es distinto.

En invstigación

¿Cuál es la explicación en torno a la denuncia sobre la pérdida de 700 sacos de mineral de uno de los almacenes de la Gerencia de Energía y Minas?

En octubre del 2018 un juez determinó la devolución de los sacos decomisados a una empresa, que señala que eran 700. Ante la exposición al sol de ese material en sacos pequeños, se contrató a una empresa para poner el material en sacos de mayores dimensiones. El denunciante ha visto menos sacos y ubicados en otro lugar.

¿Eso se informó al propietario?

Así es.

¿Qué piensan hacer?

Queremos mantenernos al margen de las suspicacias. Esto se encuentra en investigación preparatoria por parte de la Fiscalía para determinar si hubo una pérdida o una redistribución del material, pero conservando el mismo peso. Creo que hubo cierta negligencia, pues el cambio de material de un saco a otro debió hacerse en presencia del fiscal, un notario y el propietario a fin de evitar problemas.