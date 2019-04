Arequipa: Omar Candia dice no saber cómo se compraron cámaras

En audiencia, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se defendió de las acusaciones por la presunta compra irregular de 40 cámaras de seguridad, cuando era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre. Según la Contraloría, hubo un perjuicio de más de dos millones de soles.

Candia señaló que no recordaba cómo fue el proceso de compra y que encargó una comisión especial para que se encargue de ello.

"Yo he sido absuelto de este proceso, no tengo la obligación de venir a declarar, pero vine de manera voluntaria para esclarecer algunas cosas", refirió la autoridad en juicio.

Añadió que es natural que no se acuerde de algunas cosas que ocurrieron hace más de seis años. "Las preguntas que me hicieron hacen referencia a competencias que no son mías, no puedo responder por lo que hace el personal administrativo", indicó.