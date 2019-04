Mi sueldo no me alcanza, toy chihuán

Mientras crece el número de altos funcionarios que se quejan de que el sueldo no les alcanza, a los peruanos más pobres les fue un poquito mejor en 2018.

Eso concluyó el informe Evolución de la Pobreza Monetaria divulgado ayer por el INEI: el 20.5% de la población estuvo en situación de pobreza al final de 2018, lo que significa que 6’593,000 ciudadanos dejaron esa condición, una caída de 1.2 puntos porcentuales frente a 2017, es decir, ahora hay 313,000 pobres menos.

También es una buena noticia que la pobreza extrema cayera un punto porcentual, llegando a 2.8% del total en 2018 luego de ser 3.8% de 2017, es decir, 309,000 peruanos menos.

Es relevante que se haya revertido la trayectoria pues 2017 fue el primer año, en más de una década, en que la pobreza, en vez de caer, creció hasta 21.7% luego de ser 20.7% en 2016.

De este modo, la pobreza ahora es menor, incluso, que la de 2016. Ser pobre en el Perú significa no estar en capacidad de cubrir el costo de la canasta básica, estimada en 344 soles al mes en 2018 (338 soles en 2017).

Por ello, a pesar de la mejora, es obvio que dejar de ser pobre en el Perú no convierte a alguien en ‘millonario’ y que, además, quedan 6.5 millones de personas en situación de pobreza.

Es por eso que son tan ridículos y de muy mal gusto los quejidos de algunos altos funcionarios del estado sobre supuestas desgracias por sueldos que no les alcanza para vivir, como la congresista Yesenia Ponce (“no puedo ni comprar una camioneta”), el juez Vicente Walde (“no me alcanzan los 27 mil líquidos”) o la VP Mercedes Aráoz (“un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies”), para no hablar de la ya tristemente célebre congresista Leyla Chihuán.

Está muy bien que el estado ofrezca remuneraciones competitivas para reclutar personal talentoso y capaz. Pero ahí radica el meollo del asunto. Nadie ha cuestionado, por ejemplo, que el DT Ricardo Gareca o los abogados del Perú en la Corte de La Haya recibieran honorarios de varios millones de dólares, pues hay la sensación de que, a la luz de los resultados, lo valen, a diferencia de varios congresistas peruanos que no merecen ni el sueldo mínimo.