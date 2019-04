PPK sobre su detención preliminar por el Caso Odebrecht: "Aquí hay una persecución"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski calificó de "una persecución" política la orden del Poder Judicial que dispone su detención preliminar por 10 días en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.

Según declaró a radio La W, de Colombia, no tiene "nada que ver" en las acusaciones en su contra sobre el escándalo de corrupción más grande de Latinoamerica.

"Aquí hay una persecución (...) La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones. Veré qué cosas me están pretendiendo decir ahora", señaló.

Además, remarcó que ha cumplido con todas las disposiciones de la fiscalía, tanto para acudir a citaciones como para brindar información, por lo que no cabe razón para su detención.

"Yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido (...) Yo, en mi caso, he cumplido con todo y está clarísimo que yo no tengo nada que ver en esto", aseveró.

El expresidente PPK afirmó que las investigaciones iban "muy bien" y cuestionó que el Ministerio Público no le haya entregado la transcripción de la declaración que los exdirectivos de Odebrecht en Curitiba, Brasil, dieron a la fiscalía en febrero.