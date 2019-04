PPK se pronuncia tras conocer orden de detención preliminar [AUDIO]

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se enteró de la detención preliminar en su contra tras una llamada telefónica. En ese sentido, el exmandatario se mostró sorprendido por la noticia y calificó de "rídicula" la orden judicial que lo mantendrá detenido por 10 días, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

"No, no me he enterado [de la detención preliminar]", dijo al reportero del programa periodístico Panorama. En ese sentido, al ser informado de la decisión judicial, respondió: "Ah si. Ya, no voy a dar una opinión en este momento, me parece ridículo. Gracias".

Como se sabe, el juez José Luis Chávez Támariz autorizó la detención preliminar contra PPK, así como contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y su exchofer José Luis Bernaola Ñufflo. La medida fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

Hasta el momento se conoce que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en su vivienda ubicada en la cuadra 9 del Jr. Choquehuanca, San Isidro. La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar a la espera del fiscal para proceder con el allanamiento y detención.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht, mientras fue ministro del gobierno del también ex jefe de Estado, Alejandro Toledo Manrique, quien está prófugo en Estados Unidos con un pedido de extradición.

Cabe destacar que la detención es por 10 días, según lo que autoriza la ley. En este tiempo el fiscal podría solicitar la orden de prisión preventiva hasta por 36 (tratándose de investigación por crimen organizado) si así lo considera pertinente.