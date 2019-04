Richard Acuña recomienda que se evalúe que los congresistas tengan buenos sueldos

El congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña manifestó en rueda de prensa que debería ser materia de evaluación optimizar el sueldo de los parlamentarios a mediano plazo.

"Se tendría que redefinir. No creo que sea el momento idóneo para ello, pero creo que tendríamos que ver la posibilidad de que esto se hable a mediano plazo cuando exista una mayor estabilidad en el país" dijo para Correo, Richard Acuña.

"Si un juez tiene un buen sueldo, si un ministro tiene un buen sueldo, por qué no evaluar que un parlamentario pueda tenerlo. No tendría que darse en estos momentos, obviamente, porque no se da la coyuntura para ello, pero creo que se tendría que evaluar cuáles deberían ser las riendas de juego para los parlamentarios en el año 2021" añadió.

Además, intentó explicar que la sociedad tiene un concepto errado del salario y beneficios que recibe un congresista de la República:

"El ciudadano piensa que el congresista tiene chófer, piensa que le dan un vehículo y eso es totalmente falso. Yo creo que es importante que la ciudadanía también se informe porque si bien hay parlamentarios que llegan al Congreso con sus vehículos, pero hay los que vienen de provincias".

"Hay algunos que vienen en Metropolitano o en taxi, pero no es el momento de ver ahora el sueldo, pero sí a mediano plazo" agregó Richard Acuña.

Por otro lado, el lunes 8, su colega Yesenia Ponce habló también sobre el salario congresal, informando que la cantidad mensual que reciben los parlamentarios es poca.