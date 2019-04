Aramayo confirma que estuvo con licencia médica el día de la denuncia de Beteta

La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo confirmó que estuvo con descanso médico el día que Karina Beteta manifestó que supuestamente el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la insultó.

“El día de los hechos, el 18 de octubre, y al revisar, yo he constatado que he estado con licencia médica y ciertamente, fue el día de la procesión del Señor de los Milagros, que vine a participar y me sentí mal”, expresó.

Previo a ello, Daniel Salaverry había señalado que los testigos de Karina Beteta para sustentar su denuncia eran “bambas”, ya que Úrsula Letona figura como ausente en la lista del Pleno y Aramayo estuvo con licencia médica.

“La congresista Beteta ha presentado dos testigos bamba. Ha presentado a la congresista Alejandra Aramayo y dice que ella estuvo y fue testigo en su denuncia de los supuestos agravios, insultos que yo le hice”, dijo a Canal N.

Por su parte, Alejandra Aramayo indicó que no tenía conocimiento de que Karina Beteta la había señalado como testigo. “Yo me voy a remitir a la convocatoria de la Comisión de Ética”, manifestó.

“Ayer he conversado con ella y me ha manifestado que el único testigo que ha ofrecido es el señor Pariona. En tanto eso no se dilucide, en tanto no me convoque la Comisión de Ética, yo no tengo por qué exponer absolutamente nada”, aseveró. Y evitó dar más declaraciones.

El pasado 12 de marzo, la congresista Karina Beteta acusó a Daniel Salaverry de haberla insultado por un desacuerdo en la agenda del Pleno. Tras ello, Úrsula Letona la respaldó.

“Yo estuve el día que ocurrió este incidente. Escuché a la congresista Beteta quejarse e incluso la vi derramar lágrimas. No he sido solamente yo, han sido varios los congresistas”, señaló en aquella oportunidad.