Salaverry sobre denuncia de Beteta: Letona y Aramayo “son testigos bambas”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reiteró su rechazo a la denuncia presentada en su contra por la fujimorista Karina Beteta, quien asegura que fue agredida verbalmente por parte del titular del Legislativo.

“Desde el primer momento dije que esas supuestas agresiones verbales jamás había ocurrido”, expresó Salaverry, quien sostuvo que Beteta ha metido en problemas a las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.

“La congresista Beteta ha presentado una denuncia acompañando a dos supuestas testigos sin ni siquiera pedir su autorización. Las ha metido en este problema. Las dos congresistas, tanto Aramayo como Letona, no estuvieron presentes en el Congreso ese día. En el caso de Aramayo estaba de licencia por enfermedad”, indicó.

Daniel Salaverry calificó de testigos bambas a sus colegas y dijo que tratan de sancionarlo para que deje la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

“Son testigos bambas y con esos argumentos me quieren procesarme en la Comisión de Ética. Lo peor es que quieren sancionarme para que yo deje la Mesa Directiva”, enfatizó el exintegrante de la bancada naranja.

“He demostrado con documentos en la mano que los argumentos con los cuales sustenta la congresista Beteta no tiene ninguna validez. Está plagada de contradicciones la denuncia. Hay como cuatro versiones. (...) No saben ahora cómo sustentar la mentira que han dicho y la denuncia que me han puesto”, añadió.

En ese sentido, Daniel Salaverry señaló que no presentará una denuncia contra Karina Beteta en la Comisión de Ética. “En todo caso será Ética que decida si inicia o no investigar, de mi parte, no voy a perder el tiempo”, aseveró.