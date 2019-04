Daniel Salaverry: "Yo no le voy a dar lecciones al presidente Vizcarra"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, negó haber dejado el "ánimo conciliador" con el Poder Ejecutivo, luego de que criticara la forma en la que el gobierno está manejando el conflicto en Las Bambas.

Según explicó, la intención de señalar las acciones en las que cree que "se están equivocando" es que "las mejoren". "No tenemos ningún ánimo de jalarle la alfombra al presidente", dijo.

"La predisposición de colaborar y de cooperar con el Ejecutivo está y lo estoy demostrando con hechos concretos como el tema de la reforma política. Pero no me pueden pedir a mí que, como ciudadano, como congresista y como presidente del Congreso, no señale aquellas cosas en las que creo que se está equivocando", indicó a RPP.

Daniel Salaverry aseveró que se está sentando "un pésimo precedente" en el país con la gestión del Ejecutivo en la solución del conflicto en Las Bambas. No obstante, evitó dar alguna recomendación sobre el tema.

"Yo no le voy a dar lecciones al presidente", manifestó. El titular del Legislativo tuvo estas declaraciones luego de que el último domingo, el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, se reuniera con el presidente de la comunidad de Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas, y la empresa MMG Las Bambas.

Consideró que, en primer lugar, no se puede negociar "bajo amenazas" de carreteras tomadas. Luego, agregó que el gobierno hizo un "papelón" con la firma del acta el domingo, debido a que Rojas señaló al día siguiente que había sido "coaccionado".

"Yo lo veo es que quien lleva la batuta acá de las negociaciones, quien pone las condiciones, quien dice qué día se va a liberar la vía y hasta cuándo es la comunidad. Hay una ausencia absoluta del principio de autoridad", declaró.