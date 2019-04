Tres opiniones concluyentes sobre el caso Chinchero

1. “El Ministerio de Cultura se encontraría facultado para paralizar la obra”

- Juan Pablo de la Puente - Ex viceministro de Cultura (2015-2016), y ex director ejecutivo de World Monuments Fund en el Perú.Es el más reconocido abogado especialista en patrimonio cultural.

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en la superficie de un área no existen evidencias arqueológicas. Tramitarlo es obligatorio para la ejecución de obras de proyectos de inversión pública y privada, salvo los casos de excepción considerados taxativamente en el artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado mediante Decreto Supremo 003-2014-MC, vigente desde el año 2014.

Los casos de excepción son cinco: i) cuando el área ya cuenta con un CIRA emitido en el pasado, ii) cuando el proyecto se ejecuta sobre infraestructura preexistente, iii) cuando el área ya ha sido catastrada arqueológicamente por el Ministerio de Cultura, iv) en zonas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos, y v) en áreas subacuáticas.

Antes del RIA, entre los años 2009 a 2014, estuvo vigente el Decreto Supremo 009-2009-ED, que en su artículo 2 estableció expresamente que no requerirán de CIRA los proyectos de inversión pública y los declarados de necesidad nacional y/o de ejecución prioritaria, siempre y cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

En caso un proyecto de inversión se ejecute sin un CIRA, y no se configura ninguno de los supuestos de excepción considerados por la ley, ello determina que se viene ejecutando contraviniendo las normas del sector Cultura. En ese caso, el Ministerio de Cultura se encontraría facultado para paralizar la obra y exigir la tramitación del CIRA. La inexistencia del CIRA, por sí misma, no genera necesariamente responsabilidad administrativa, civil o penal, toda vez que para ello se requiere acreditar la afectación de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación. Sin embargo, carecer de un CIRA implica no contar con una herramienta eficaz para prevenir afectaciones al patrimonio cultural.



2. “Se pierde un espacio sin igual”

- Elías Mujica - Arqueólogo, antropólogo y consultor especializado en el surgimiento de sociedades complejas en la Región Andina. Es firmante de más de 240 artículos científicos, y autor y coautor de 24 libros especializados.

La construcción del aeropuerto en Chinchero significa también la pérdida de una de las evidencias más claras de la forma como las poblaciones originarias manejaron el territorio, transformando las limitaciones que la compleja geografía andina impone en oportunidades para el desarrollo. Allí está la pampa de Chinchero de vocación agrícola tradicional, dedicada al cultivo de la papa y reproducción de semillas, con sus antiguos mecanismos hídricos para el manejo del agua. Y está el valle de Urubamba, canalizado en época inca y aterrizado con andenes majestuosos por el tamaño, de vocación agrícola para el maíz por ser tierra más baja. Y, cruzando el valle, están las laderas de la cordillera Oriental, con terrazas irrigables en las partes bajas y terrazas para agricultura de secano en las partes altas. Y las cumbres de muchos cerros coronados por “sukankas” o torres de piedras marcadores de los ceques sagrados que partían del centro de la ciudad de Cusco y se irradiaban hacia todos los puntos del imperio. Están, por último, las cumbres nevadas que fueron apus o dioses para las poblaciones andinas. Por lo general nos referimos a este espacio como un “paisaje inigualable”, pero no es solo un paisajismo bello y peculiar. Esta continuidad de formas distintas de manejar la tierra, y que se manifiesta en distintos volúmenes y colores, trasciende la belleza. Y en la medida en que es una creación humana, un paisaje cultural, nos ayuda a entender cómo fue manejado este espacio sin igual en el ombligo del Imperio. Sin igual porque, debido a la morfología de la cordillera, no hay otro espacio en la región con estas características. No solo debemos conservar bellos monumentos, caminos empedrados, etc. Debemos conservar también las evidencias de formas de transformación productiva del paisaje, donde encontramos las lecciones más importantes de nuestra vieja historia.

3. “Vizcarra debería rechazar el aeropuerto”

- Luis Guillermo Lumbreras - Emblemático arqueólogo nacional, con trascendentes cargos en su especialidad en el Perú. En 2006 declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Valle Sagrado de los Incas cuando fue director del ex INC. Fue Miembro del Comité de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.

En el Valle Sagrado no solamente hay una gran cantidad de restos arqueológicos. Toda esa zona, como el valle sagrado de los egipcios, tiene una condición especial. En la base de aquello que quieren hacer, el aeropuerto, hay restos arqueológicos fabulosos. Basta ir en un avión para ver lo que hay abajo: restos, construcciones, espacios dedicados a la agricultura, sistemas de canalización. Este espacio testimonia las condiciones de vida y utilización del territorio por parte de la población de ese tiempo. Y el sitio en sí mismo es lo que hay que preservar. Hay documentación acerca de esto, luego de que, en los cincuenta, trabajara allí por muchos años un equipo de varias universidades extranjeras. Hay libros, fotos, videos. Si algún arqueólogo no lo conoce es culpa suya. La responsabilidad de la preservación es del Estado. Incluso cuando un lugar es declarado patrimonio cultural del mundo, la figura, más que un honor, es una responsabilidad, un compromiso del Estado. Yo reconozco que el problema que tiene el presidente Vizcarra con el proyecto es complejo porque se necesita otro aeropuerto y hay ilusión de la población, y también intereses comerciales, para que se haga allí. Creo que si el presidente asume una actitud crítica hacia el proyecto, con fuerte contenido ético, debería rechazar el aeropuerto y pedir o exigir que se haga en otro lado. Es una decisión difícil porque el proyecto, aunque no está hecho, está prácticamente medio hecho. Así, para volver atrás en una decisión política debe tener los pies bien puestos en el suelo, y sobre una política de Estado sólida. Y se requiere explicarle a la población qué se pierde y qué se gana con la decisión.