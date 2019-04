En balance de sus 100 días, Aduviri hizo más promesas y anuncios en Puno

El informe de los 100 primeros días de gestión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, se caracterizó por más anuncios y compromisos. Su balance lo dio a conocer en el auditorio de la Dirección Regional Agraria ayer.

Lo primero que dijo la autoridad regional en su discurso fue que el Gobierno Regional de Puno se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en la ejecución del presupuesto para proyectos de inversión pública, llegando al 15.1% de gasto.

Otro punto que resaltó fue que, durante sus primeros tres meses de mandato, gestionó cerca de 380 millones de soles para la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno en Jayllihuaya, en el sur de Puno. Hay que señalar que este proyecto data de gestiones anteriores.

La lucha contra la corrupción fue otro aspecto que resaltó. Aduviri informó que presentó una ordenanza regional para creación del Consejo Regional Anticorrupción, que lo integrarán tenientes gobernadores, presidentes de las comunidades y rondas campesinas. También informó que realizaron 78 denuncias penales en contra de la exautoridad regional y sus funcionarios, las cuales ya están en la Fiscalía.

“Llamo a los pobladores de la región para que denuncien los actos de corrupción. Las puertas de mi despacho están abiertas para ustedes. Protegeremos la identidad de las personas que denuncien, para que no sufran represalias”, puntualizó.

Ante las múltiples quejas y anomalías en el sector salud, el gobernador anunció que lo declarará en emergencia administrativa. También, anunció que hará una evaluación permanente de la atención al público.

Para el mismo sector, comunicó que convocará a concurso la designación de los directores de las diferentes redes de salud. También, impulsará el equipamiento de centros y postas. Añadió que está en marcha la reforma en este sector.

Aduviri denunció que hay un grupo de trabajadores nombrados que coloca a los directores en Salud. "A través de chantajes, buscan sus propósitos particulares", agregó.

Otra promesa fue que ordenará que los servidores de las diferentes dependencias de la Región atiendan al público en los idiomas quechua, aimara o castellano; además que algunas normas sean publicadas en estos idiomas.

ENFOQUE

Miguel Pino - Abogado

Gerentes ortopédicos

La gestión regional no ha crecido como se esperaba, sino más bien decreció en cuanto a la inversión privada. El gobernador no tiene cuadros técnicos. Tiene gerentes “ortopédicos”, es decir que son cambiables. Asimismo, no hizo nada para cambiar la imagen nefasta de Puno, pues sigue siendo vista como una región conflictiva, proclive a la informalidad, a lo antisistema que fue el Aimarazo. Además, no se ha visto ninguna denuncia penal contra el exgobernador.