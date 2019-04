RMP: "‘Demuéstrenlo pues imbéciles’ fue la frase de García y muchos han cogido el reto”

Rosa María Palacios se refirió a la nueva información obtenida por IDL – Reporteros, la cual indica que para la campaña presidencial del 2006 Odebrecht dio 200 mil dórales al Apra a través de Luis Alva Castro.

PUEDES VER Documentos prueban aporte de Odebrecht para el Apra vía Alva Castro

“El señor expresidente Alan García reto a la prensa ‘Demuéstrenlo pues imbéciles’ fue su frase y muchos periodistas han cogido el reto”, señaló.

La conductora de RTV precisó que la publicación demuestra como Alva Castro recibió en diferentes periodos sumas de dinero, no obstante, calificó de ‘raro’ que muchas de estas transacciones fueron realizadas luego de que el expresidente ganara las elecciones.

“El nombre clave de Luis Alva Castro es ‘Laque’, pero la palabra Apra aparece en esta correspondencia sin ningún disfraz así que es bien claro que el dinero iba para el Apra”, precisó.

RMP sostuvo que el código de las operaciones bancarias ha permitido revelar que el monto de dinero circula entre los 197 mil dólares, el cual es semejante a los 200 mil dólares que señaló Jorge Barata durante su testimonio.

“Barata tendrá que aclarar contra los documentos por qué se pagó año después, es decir, en el 2007”, detalló.

¿Es delito recibir fondos de un tercero en una campaña política y no declararos? La letrada explicó que es una falta administrativa, sin embargo, recordó que si no se presume que el dinero proviene de una fuente ilícita no califica como lavado de activos.

“Es sintomático que el dinero no haya sido entregado para la campaña o los meses de la campaña”, precisó.

Rosa María Palacios expuso que el dinero se entregó en el año 2007 cuando Luis Alva Castro y Alan García ya desempañaban cargos públicos, por lo cual, según la abogada, se estaría hablando de otro tipo de delito como ‘cohecho’.

“No estamos hablando solamente de fondos de campaña, la figura cambia y se puede asemejar más al caso de Susana Villarán o Alejandro Toledo, por tanto, hay que verificar con el señor Barata. Los documentos son bien claros. (…) Insultan a Gustavo Gorriti y a IDL – Reporteros por decir la verdad cosa que no les gusta”, manifestó.