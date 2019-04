Contratos de peajes

Señor Director:

El 2019, “Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”, supone la decisión política del gobierno de efectuar una cruzada contra estos flagelos que carcomen las bases de nuestra democracia, que no debe excluir ningún espacio con sospecha, más si no han sido sometidos a un análisis de costo beneficio. Entre ellos están las concesiones, APP e instituciones como Proinversión y Sistema de Arbitrajes. En este contexto, recuerdo el conflicto surgido por cobro de peaje en Puente Piedra (Panamericana Norte) que quedó allí , y la exacción que significa, por ejemplo, un viaje de Lima a Huacho partiendo de San Borja, utilizando la vía de Evitamiento. En total, cuatro garitas de peaje que representan más de 53 soles (ida yvuelta) para vehículos ligeros.

Como los controles sobre el número de vehículos que circulan no son confiables, “a ojo de buen cubero”, calculamos que LAMSAC, Rutas de Lima y NORVIAL ya recuperaron su inversión, más si no hay rutas alternas, sus tramos son cortos y mantenimiento discutible. “Es fácil calcular las inversiones desde la fecha del contrato y lo recaudado, las utilidades son abismales, no tienen relación con la inversión. Otro caso increíble es el de la autopista de la Panamericana que el presidente Belaunde dejó terminada en 1985 hasta Pucusana al sur y Cascajal al norte. No hay razón para cobrar peajes hasta dichos puntos... el mantenimiento es menos de la milésima parte de lo recaudado por peajes...una verdadera estafa”, dice el consultor Luis Montenegro Gómez.

El “Gabinete Del Solar” no dijo una palabra sobre esto. Esperábamos escuchar que todos los contratos de concesiones de peajes serían revisados para evitar la impunidad. No fue así.

Los 100 primeros días

Señor Director:

Se conoce como los 100 primeros días al período de tiempo en el cual los electores evalúan el desenvolvimiento de las nuevas autoridades locales. Estos primeros 100 días en un nuevo cargo son un termómetro de la actuación futura de una autoridad. Además, tiene un impacto muy relevante en los meses posteriores, porque se conocerá el estilo de mandato de las nuevas autoridades. También este lapso de tiempo es el momento óptimo para refrescar la propia visión de la nueva gestión, mejorar la estrategia, tomar el pulso al equipo de trabajo y marcarse nuevos objetivos.

Atención, si se fracasa a la hora de optimizar los primeros 100 días, no se conseguirá la efectividad necesaria en el liderazgo, tampoco se acelerarán las actuaciones futuras y se causarán pérdidas al equipo de gobierno y a la entidad. Por consecuencia, las autoridades recién elegidas para un nuevo puesto de responsabilidad están obligadas a ir marcando su propio estilo en sus primeros 100 días, porque la presión para obtener resultados rápidos y sostenibles es una de las características del mundo global. Los líderes ya no disfrutan como antaño del lujo de pasar 12 meses en un puesto de gobierno sin que la población y medios de comunicación los juzgue permanentemente.

Colapso del puente peatonal

Señor Director:

El puente peatonal ha colapsado. A la altura del paradero “Villasol” , en el distrito de Los Olivos, en plena pista de la Panamericana Norte, se ubican varias universidades privadas, centros e instituciones educativos y academias, por lo que hay un mayor número de peatones. Ahora, lo que realmente preocupa es que el Puente Villasol tiene mayor afluencia de transitabilidad y sobre todo en horas de la tarde. Es imposible transitar por dicho puente. Además, sus estructuras se mueven debido al colapso de su capacidad. Por esta razón, exigimos una intervención urgente para prevenir accidentes.

