Héctor Becerril: taxista que transportó a asesor del congresista contó su versión de los hechos

Héctor Becerril | El taxista que le hizo el servicio de transporte a Igor García Nieto, asesor del congresista, confesó haberle robado y empleado la modalidad de pepeo para obtener ventajas.

De acuerdo a un informe realizado por Cuarto Poder, Juan Enrique Fuentes Vela relató los hechos de lo sucedido el pasado lunes por la madrugada. Asimismo, pobladores ayudaron a construirlos.

Un vecino comentó que se encargó de embarcarlo debido a que Igor (el padrino de la yunza) se encontraba en estado de ebriedad.

El taxista, denunciado en dos ocasiones anteriormente por violencia familiar y otra por estafa, ha reconocido que con apoyo de dos cómplices hombres y una mujer pepearon a Igor; le sacaron dinero de su billetera y de tarjetas; y botaron su cuerpo a la altura de Huaycán.

Además, "trató de defenderse" manifestando que la intención no era matarlo, sino solo robarle. Estos son los implicados en la muerte de Igor García Nieto y que están siendo buscados tras solicitud de la Fiscalía:

-Diana Del Rosario Chapoñán De La Cruz

-Freddy Rolando Quinto Martínez (pareja de Diana)

-Epifanio Ignacio Nieto Falcón (alias "charapa") (con denuncias por hurto a un pasajero de taxi, atropello, conducción en estado de ebriedad y violencia física y psicológica).

Fuentes Vela detalló que recogió a Igor García en Cieneguilla y que se le pidió ir a Santa Beatriz, Lima (lugar en el que vive el exasistente de Héctor Becerril). Igor le pagó con S/ 100 y como aparentaba estar mareado quiso quedarse con el vuelto. Por ello, en vez de ir a dicho distrito empezó a dar vueltas por el lugar.

Luego, al confirmar que Igor se encontraba en un evidente estado etílico lo hizo bajar en alguna cuadra de Javier Prado, cercana al Estadio Monumental. Después, logró darse cuenta que Igor había dejado su billetera en el asiento (había tarjetas de crédito y fotocheck del Congreso).

El delincuente consideró que podía seguir sacando ventaja y llamó por teléfono a su amigo Epifanio Ignacio Nieto Falcón, quien acudió a ayudarle con el robo. Igor habría llegado a advertir por un momento que podía ser asaltado, pero fue convencido por los ladrones de que eran amigos que estaban en la yunza y que debía subir al carro para seguir bebiendo.

Minutos después fue trasladado (de acuerdo a la versión del taxista) a la casa de Diana Del Rosario Chapoñán De La Cruz que poseía un POS. Igor García fue persuadido de poner su clave en el aparato para comprar alcohol, pero todo era una simulación. Los malhechores la vieron.

Asimismo, sí se llegó a comprar cervezas y Epifanio Ignacio Nieto (alias charapa), incluyó pastillas en el vaso de Igor. Los cuatro habrían vuelto a subir al carro y el exasistente de Becerril no respondió más.

Con la clave de la tarjeta memorizada, habrían ido al cajero para retirar dinero de la cuenta de Igor. La suma fue de S/ 4000. Trataron de sacar más plata, pero tuvieron que esperar que el sistema bancario les permitiera hacerlo.

Por ello -dice el taxista- dejaron en la casa de Diana al exasesor y fueron horas después a otro banco donde retiraron S/ 2500 más. A su regreso, se percataron que Igor no reaccionaba.

Freddy Rolando Quinto Martínez (pareja de Diana) habría aparecido en la historia y recomendó deshacerse del cadáver.

El legislador Héctor Becerril negó en su momento tener algo que ver en la muerte de su extrabajador y manifestó que era una gran pérdida. Igor García Nieto tenía pensado ingresar al mundo de la política como postulante para Cieneguilla

"Lamento mucho que la inseguridad ciudadana ha llegado a estos extremos. Un joven con mucho futuro por delante, hoy día ve truncada su expectativa de vida tanto de él como la de su familia" dijo Becerril sobre el desaparecido abogado de 48 años, con el que trabajó por 5 años.

"Lamento que todo lo que tenga que ver con Héctor Becerril haya suspicacias. Ahora no solo soy corrupto también soy sospechoso de asesinato. No tengo nada que ver y siempre voy a dar la cara donde me llamen" añadió.