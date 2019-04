Mitos naranjas

Señor Director:

La conmemoración del 5 de abril ha sido una fecha en la que la mayoría de peruanos recordó el autogolpe del exdictador Alberto Fujimori en 1992. Sin embargo, no todos lo recuerdan como el atentado contra la democracia que fue. Para un grupo de peruanos lo que hizo Fujimori estaba justificado y lo excusan principalmente porque lo consideran responsable de terminar con el terrorismo que por aquella época golpeaba al país.

No obstante, hay razones para creer que la historia no fue como los fujimoristas se han encargado de difundir y quizá sea momento de revisar los hechos de aquella época para darle al Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN) el crédito que merecen y que Fujimori, aliado con Montesinos, le robó. En alguna oportunidad, un integrante del GEIN reveló que cuando se realizó la captura del líder terrorista Abimael Guzmán, la información del operativo fue ocultada a Fujimori debido a que anteriormente un operativo estuvo en riesgo. Es por ello que deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿a Fujimori le interesaba acabar rápidamente con el terrorismo? Lo normal sería que un presidente le quiera poner fin lo más rápido posible a esa época de terror, pero no hay que olvidar que en este caso estamos hablando de un personaje corrupto y muy ambicioso como Fujimori. Para los intereses turbios del exdictador y su asesor tener a la población aterrorizada era muy útil. Aunque suene siniestro, no es el primer y ni el último político que usó el terrorismo como un arma para otros fines. Tras los trágicos atentado del 11 de setiembre del 2001,el expresidente estadounidense George Bush usó el temor de la población norteamericana para promocionarse a sí mismo como la única solución a la lucha contra el terrorismo y ganar la reelección. Es tiempo de revisar la historia para eliminar de ella los mitos naranjas que han querido imponer y darle el crédito a quienes sí lo merecen.

Cristian Rebosio Aguilar

Homenaje a Julio Cotler

Señor Director:

Ha fallecido el ilustre investigador Julio Cotler. El Perú pierde a uno de sus insignes pensadores, que con sus análisis de la realidad política-social brindaba conclusiones, las cuales fueron poco aprovechadas por los gobernantes. Maestro de erudición, asistimos a cada entrevista suya como a una clase magistral donde conocíamos mejor los fenómenos entre humanos en busca de respuestas para un país mejor. Claro en sus pensamientos y honesto en sus enseñanzas, nunca buscó el bien personal, sino el de una sociedad más justa. Un talento cuya obra debe ser conocida por las nuevas generaciones como un ejemplo de intelectual con responsabilidad social. Si de él aprendieran los actuales políticos... Gracias, Julio Cotler.

Martín Isla Medina

Discurso de ‘Pantita’

Señor Director:

Escuché con mucha atención la presentación del premier en el Congreso. Muy lírico. Un problema tan álgido como Las Bambas pasó desapercibido en el discurso de ‘Pantita’. Felicito sinceramente al luchador Manuel Dammert por su excelente disertación. Ahora comprendemos por qué los pueblos del Cusco, Apurímac o Puno no tienen gas a pesar de Camisea. El gobierno, en una actitud entreguista, está planificando quemar el gas para abastecer de energía a las mineras del centro del Perú. Es entreguismo puro. No está lejos la CGTP al tildar al gobierno de neoliberal y vendepatria. Sugiero que se organice el primer paro nacional contra la política entreguista del gobierno, la parálisis en la reconstrucción del norte, los corruptos de Cuello Blanco y los sueldos miserables de cesantes y jubilados.

Santiago Barrueto Salvatierra

