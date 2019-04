“Un premier institucionalista requiere pelearse un poco con el empresariado”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentó en el Congreso para recibir el voto de confianza del Pleno. Esto cuando el mandatario Martín Vizcarra registró una dura caída en su popularidad de acuerdo con el sondeo del IEP. En la siguiente entrevista Eduardo Dargent da una mirada a la coyuntura política.

El presidente cayó 12 puntos en la última encuesta del IEP. ¿Esperaba algo así?

Estoy entre el grupo que hace un tiempo decía que esta luna de miel con el público no iba a durar si es que no había algo más que el tema anticorrupción. Mi impresión es que el gabinete no apoyaba al presidente y este no lograba construir una narrativa más grande detrás del tema anticorrupción. Si no hay un vínculo con temas más cotidianos, como la inseguridad, se hace problemático.

No le llama la atención la caída, entonces.

De alguna manera se veía venir por el etilo del gabinete y del presidente.

Hay nuevo premier y cambios en el gabinete. ¿Cree que se modifique el estilo?

La idea de cambio del gabinete, supongo, era para un cambio de estilo, para construir una narrativa y priorizar ciertos temas que le digan a la gente que vale la pena seguir enganchado con su presidente. Vizcarra debe luchar por no caer en la normalidad peruana, que es cuando los Ejecutivos se distancia de la población.

¿Cómo evitar eso?

No pasa necesariamente por medidas populistas, sino por lograr cambios que la gente aprecie, como el relanzamiento de la lucha anticorrupción.

La encuesta del IEP es clara. Hay temas que la gente demanda: seguridad, educación, salud.

Lo importante es que a esos temas les des un empaque para asociarlos a temas como la anticorrupción, la reforma.

¿Y el nuevo gabinete está cumpliendo con esa meta?

Diría que estas semanas han sido bastante discretas en ese objetivo. Lo que se abre luego de esta presentación del premier Salvador del Solar (el jueves en el Congreso) es ver cuáles son las líneas fuertes del Gobierno y, sobre todo, cómo se van a transmitir.

Cómo se van a comunicar, dice usted.

Así es. Y antes de caer en el plan antipático de decir lo que se debería hacer, hay que reconocer que, en este país, comunicar es complicadísimo, porque la televisión abierta no recoge política, salvo los domingos. No hay discusiones grandes. Reconociendo esto, el presidente logró comunicar y se esperaba del gabinete continuar con eso, pero no he visto que se esté construyendo una agenda

Como lo hizo el año anterior, por ejemplo.

Eso logró el Ejecutivo antes, construir una agenda. Ahora la sensación es que reacciona ante la que le imponen. Se necesita pensar muy bien en el día a día y, además, en qué quieres lograr, a dónde llegar. Uno esperaba que Del Solar construyera un guión, que diera un espacio político a este Ejecutivo. Sin embargo, siento que los ministros siguen en un segundo nivel.

El anterior gabinete tampoco tenía un perfil muy alto. ¿No será que es el tipo de gabinete que le agrada al presidente Vizcarra?

Podría ser eso. Aunque con Del Solar se les ha notado un poco más de intención de vuelo. No es que estén callados por un mandato, sino por la ausencia de estas líneas matrices y de saber cómo comunicarlas. Hay que tener las ideas claras y ser muy creativo para difundirlas, sobre todo porque los canales normales de difusión –diarios, radio y televisión abierta–…

No sirven para eso.

Están teniendo problemas para lograrlo. Ahora, algo importante que ha quedado claro es que la gente ya no quiere un premier estilo PPK, alguien que puede tener ideas progresistas, pero que no se enfrenta en batallas por igual en el espectro político. Un premier institucionalista requiere pelearse un poco con el empresariado, cuando este le diga que no le gustan sus reglas, como la ley antielusiva. Eso no significa un enfrentamiento abierto, pero sí firmeza.

No solo con el empresariado, en todo caso.

Hay que escoger las batallas. Exactamente, no solo el empresariado, tampoco estoy invocando a pelearse con él. Lo que digo es que en el Perú pelearse en política es visto como un todo o nada. Se habla de un gabinete de consenso o de confrontación, no pues. La política es consenso y confrontación.

¿Siente que la reforma política perdió velocidad?

Soy parte interesada porque estoy casado con una talentosa politóloga (Paula Muñoz) que formó parte de la comisión, que, creo, ha hecho un trabajo honesto e importante. Sin embargo, me parece, la recepción fue tibia y la estrategia de impulso sigue siendo tibia.

Pero se empezó con brío.

Y si demora mucho ya no va a ser creíble que sea un tema central del Gobierno. Estas primeras dos semanas han sido un poco de abandono, lo que, sin embargo, le ha dado la oportunidad al Congreso de discutir las ideas sin sentirse presionado y ha habido algunos consensos. He escuchado a varios políticos de diferentes tiendas discutir el documento y reconocerle aciertos y también plantear algunas críticas, desde luego.

Una consulta final: ¿cómo percibe al fujimorismo ahora?

Ha cambiado en estilo. El jueves se ha visto el fujimorismo del “pacto Tubino”, que ha intentado mantener esto unido, que dice a los disconformes del partido que no se vayan porque se van a moderar, lo que les da cierta libertad para negociar sus temas locales. Hemos visto a un fujimorismo variado, que votó a favor, en contra y en el medio.

¿Ya no asusta como antes?

Ya no asusta como antes, sin embargo, evitó desangrase, que es importante. Se mantuvieron juntos bajando el tono. Pero si ven a un presidente que se debilita: ¿volverán a la confrontación? No sabemos. Lo que sí, los demás grupos ya no tienen que alinearse entre gobierno y antifujimorismo, sino que pueden transitar más por espacios intermedios. ❖