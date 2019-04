Informe sobre caso Edwin Donayre estará listo a fines de abril, aseguranInducían a comuneros a culpar a la policía por los enfrentamientos

La inmunidad del congresista Edwin Donayre estaría en la cuerda floja.

El legislador de Alianza Para el Progreso (APP) y su abogado César Nakazaki acudieron ayer a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso para presentar sus descargos frente a la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Poder Judicial (PJ) contra Donayre por el “Caso Gasolinazo”.

Como se sabe, en agosto del año pasado, Donayre fue sentenciado a cinco años de prisión en primera instancia por peculado. El PJ lo encontró culpable de hurto y comercialización de combustible del Ejército.

Pero la condena no puede ejecutarse si el Congreso no le levanta la inmunidad parlamentaria. Para Nakazaki eso es improcedente. En la sesión, el letrado argumentó que mientras su patrocinado no sea condenado por una corte superior, seguirá siendo inocente.

“El Congreso quiere hacer lo que le dice la prensa y no su reglamento y Constitución. Donayre no está siendo llamado para ser procesado, sino para que se ejecute una sentencia que no está firme y que será resuelta en dos semanas”, expresó Nakazaki. Donayre criticó el proceso judicial que afrontó. “La única forma de saber la verdad es conociendo los hechos fácticos desconocidos por congresistas y la prensa”, refutó.

A pocos minutos de finalizar la sesión, Donayre se quebró alegando que este litigio lo ha perjudicado emocionalmente. “Fui entrenado para la guerra, pero no para los ataques que infligen dolor y sufrimiento”, manifestó.❖

Antes del diálogo que sostendrán hoy el jefe del gabinete, Salvador del Solar; el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y el representante de la minera Las Bambas, se difundió un audio en el que el detenido abogado Frank Chávez Sotelo instruye a los miembros de la comunidad para que culpen a los policías por un enfrentamiento ocurrido el 8 de enero en Chumbivilcas.

Una parte del diálogo es entre Frank Chávez y su secretaria Noemí Portilla, quien le informa del incidente en el que resultaron heridos seis policías y quemaron las carpas térmicas del personal policial.

Portilla confiesa que los comuneros atacaron a los policías y el abogado le dice que responsabilice de todo a la policía (ver despiece). En la conversación también participan Edinson Vargas Huillca y alguien identificado como 'Washi'.

CARTA A VIZCARRA

Por otro lado, ayer Gregorio Rojas y los dirigentes que lo acompañan enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra en la que le piden su presencia en Chalhuahuacho a la brevedad posible, para "dar solución inmediata a toda la problemática del distrito y nuestra región Apurímac".

En el documento que ingresó ayer a las 2:04 p.m. al despacho presidencial, explican que durante dos años no han sido "escuchados ni tomados en cuenta" y el silencio tuvo como fin "criminalizar" su reclamo.

Tras insistir en pedir al jefe del Estado la inmediata excarcelación de sus asesores detenidos (Jorge y Frank Chávez Sotelo), sostienen que la solución al problema pasa por la elaboración de un Nuevo Plan Integral de Desarrollo Comunitario, cuyo borrador viene preparando "nuestra comunidad".

Anuncian que con un grupo de congresistas vienen elaborando un proyecto de Ley de Accionariado Comunitario en los Proyectos Extractivos.

El documento enrarece el clima de la reunión programada para hoy a las 10:30 a.m. en la Conferencia Episcopal, en la que participarán el jefe de la PCM, Salvador del Solar; el dirigente Gregorio Rojas con sus directivos y asesores, y representantes de la minera Las Bambas.

También estarán monseñor Miguel Cabrejos, el cardenal Pedro Barreto y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. El asesor de los comuneros, Jorge Paredes Terry, aseguró que hoy llegarán a Lima 41 dirigentes que se sumarán a la reunión.

Dirigentes de las comunidadaes de Challhuahuacho anunciaron que acompañarán a Gregorio Rojas a la cita con representantes del gobierno, para pedir la atención a sus demandas:cumplimiento del Convenio con MMG Las Bambas y del Plan de Desarrollo.❖

Congresistas elaboran un proyecto de Ley de Accionariado Comunitario en Proyectos Extractivos.

Audio

“Echen la culpa a la policía”

Diálogo entre Frank Chávez Sotelo (FChS), Noemí Portilla, 'Washi' y Edinson Vargas Huillca.