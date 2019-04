Exposición de Del Solar

Señor Director:

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no ha presentado en su exposición al Congreso una política de gobierno para la real descentralización del país, esta es fundamental para el desarrollo nacional, descentralización no basada en departamentos ,sino en base a un profundo estudio por especialistas, por ejemplo en base a las cuencas hidrográficas. Tampoco ha mencionado una evaluación del currículo escolar que incluya el debate en la sociedad civil de cada región. Del Solar tampoco se ha referido a la política a seguir para la educación superior. Ningún político menciona un plan para eliminar el analfabetismo y mejorar el sistema de pensiones y la seguridad social. Implementar el turismo y dar valor agregado a nuestras materias primas permitirán la generación de trabajo, cosas que el gabinete de ministros debe trabajar.

Martín Isla Medina

Defensa del patrimonio

Señor Director:

Diputados y empresarios chilenos a través de una ley, pretenden impedir el ingreso del pisco a su mercado. No creemos que haya mezquindad en esa intención ¡¡No!! Se trata de defender lo que consideran que les pertenece, su patrimonio. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer los peruanos, de todos los niveles de responsabilidad? Asumamos la defensa científica, tecnológica, legal, antropológica y sociofamiliar de lo que, por muchísimos años, nos pertenece. No es solo con palabras sino con acciones concretas. Nuestro país tiene una inmensa variedad de recursos naturales y culturales. El problema está en nuestro descuido y defensa verbal. Lo ocurrido con la maca, la uña de gato, etc. nunca más. La defensa de nuestro patrimonio es tarea de todos. Sin embargo, el Estado y sus diferentes niveles y sectores de gobierno, deben ponerse a la vanguardia a efectos de movilizar a la comunidad en el uso y defensa de lo nuestro y que debe ser patentado.

Leonardo Villegas Villegas

Fraternidad ante todo

Señor Director:

La notable ausencia del congresista Víctor Andrés García Belaunde de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se votaba el importante caso del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, a fin que este pase al Pleno y luego del Poder Judicial, llamó la atención. El congresista en un programa de televisión adujo que se “retiró a otra votación”, en otro que “fue al baño” y mil sinrazones para no votar a favor de investigar al fiscal. Espero, como la mayoría de ciudadanos, que el citado fiscal supremo sea procesado y juzgado conforme a ley ya que, manu militari, enviar a terceros a ‘deslacrar’ oficinas lacradas por un fiscal a fin de ocultar pruebas, es un delito grave y flagrante. Lo único bueno de todo esto es que para las próximas elecciones no veremos más la figura del parlamentario “faltón” a las votaciones importantes y realmente no creo que nadie tenga un recuerdo grato de él en el 2026.

Rolando Calderón Lizárraga

En memoria de un amigo

Señor Director:

Falleció un amigo grande, muy conocido por la mayoría de los clubes del ciclismo peruano y presidente del BTC (Bike Touring Club), de infarto y todos sus amigos queremos hacerle un homenaje trepando al cerro San Cristóbal el sábado 6. Que sepan todos de este evento en honor de Michi.

Eduardo Escusa Rivero

