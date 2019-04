Los 80 años de Batman

Metáfora para la vida

Lorenzo de la Lama, ejecutivo de cuentas, Métrica.

Contar la vida en imágenes es una tradición desde las primeras civilizaciones. En un principio se le daba un sentido literal, pero tras años se inició la representación metafórica. Desde esta óptica se puede entender el éxito de Batman y su vigencia tras 80 años. La lectura de sus historias se vuelve personal, porque, a través de una representación, nos recuerda lo que es luchar contra nuestras dudas y miedos, experimentando ambivalencias y conflictos internos. De igual manera, sus villanos más icónicos representan, cada uno en su esencia, a las víctimas de una sociedad represiva y excluyente. Por eso, leerlo nos recuerda la pelea constante por seguir siendo héroes en nuestra propia historia.

Batman para siempre

Víctor Sandoval, fundador del Batman Fans Perú Club

¿Por qué nos identificamos tanto?, ¿por qué nos gusta un personaje que no tiene superpoderes como otros? Será porque cualquiera de nosotros podemos aspirar a ser él, convertirnos en un hombre que infunde el miedo en la delincuencia como él lo hace. Pasó tanto tiempo ya, lo he visto desarrollarse y evolucionar en el tiempo, se convirtió en parte importante de la cultura pop mundial. La palabra “bati” es parte del habla de todos. El legado del Murciélago está más presente que nunca y su sombra de justicia permanece por 80 años. Bill Finger y Bob Kane no imaginaron la leyenda del cruzado encapotado que crearon. Batman por siempre y para siempre.