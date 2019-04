Dos preguntas acechan estos días, esperados con un optimismo quizá ingenuo: la primera se refiere a la reforma política, que duerme, al menos por ahora y desde hace rato, el sueño de los justos (para provecho de los injustos).

La segunda pregunta, más dramática, tiene que ver con Las Bambas. ¿Cómo es posible que el Estado peruano y las empresas mineras repitan crónicamente el mismo procedimiento que vuelve inviable la inversión minera, estimula a los azuzadores y alimenta una tensión que, como en el caso de Conga y tantos otros, podría haberse evitado con un mínimo de prudencia y cálculo de beneficios a largo plazo?

Ambas preguntas aluden a temas distintos, pero no desvinculados entre sí. En el caso de la reforma política, es obvio que el orden de cosas existente, y que urge modificar, beneficia a ciertos grupos políticos y a sus financiadores, quienes juntos procuran evitar que se democratice la democracia electoral. No es que no haya temas controvertibles en las propuestas de la Comisión, sino que su discusión es indispensable para tratar de salir de la política de la corrupción y la pacotilla.

En el caso de Las Bambas resulta evidente que podían haberse tomado medidas para evitar la frustración social y los excesos delictivos que estamos viviendo en estos días. Pero ¿es que acaso el Estado y las empresas pensaron en los ciudadanos “de segunda clase” o “perros del hortelano” que serían afectados?

En síntesis, ¿para quién se gobierna en el Perú?

En su “Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones” Adam Smith escribió lo siguiente: “El Estado civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre, o a quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna”.

Smith pensaba que cada individuo debe buscar su interés individual, para producir como resultado el bienestar colectivo. Según él, y los suyos, a través del intercambio con beneficio mutuo, sin trampas ni triquiñuelas, se expresaría la que ellos consideraban como la mano invisible y salvadora del mercado

Desde aquellos tiempos vienen los empeños por construir un Estado democrático que iguale oportunidades y reglas del juego para todos los ciudadanos. O sea, que combata el mercantilismo y la corrupción, entre otros instrumentos que desnaturalizan la lógica del mercado.

La experiencia peruana, como tantas otras, anuncia que la construcción de un gobierno para todos no es cosa fácil de lograr, y que más bien se asemeja al ejercicio de nadar contra la corriente. Lo que, pese a ello, continúa siendo un desafío necesario y urgente.

En cualquier caso, para tener mercados verdaderos necesitamos, a gritos, de un Estado verdadero. Sin políticas de pacotilla ni ciudadanos de segunda clase.

P.S. El fallecimiento de Julio Cotler, ayer, y el de Gonzalo Portocarrero, hace pocos días, enlutan a todo el país, a la inteligencia nacional y a la promesa de la vida peruana.