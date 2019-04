Según audio habría repartija de cargos en Región Moquegua

A menos de cien días de que Zenón Cuevas Pare asumiera el sillón de gobernador regional de Moquegua, su gestión empieza a dañarse. Su círculo más cercano sería protagonista de hechos poco transparentes.

Un audio al que La República tuvo acceso da cuenta de lo que hasta ahora era secreto a voces en el Gobierno Regional de Moquegua: la probable injerencia del jefe de campaña del Frente de Integración Regional Moquegua Emprendedora (Firme), Celso Guevara Flores, e Indira Cuevas Machaca, hija del gobernador.

La grabación dura 11 minutos con 40 segundos y se escucha la conversación entre el gerente de Transportes y Comunicaciones, Jorge Vega Ordóñez, y los consejeros regionales Luis Caya Salazar y Yovana Valdés.

La reunión se produjo en la oficina del funcionario, la segunda semana de marzo. Esto después que la Fiscalía y la Policía Anticorrupción intervinieron sus oficinas por cobros indebidos en trámites para obtener brevetes.

En el audio, Vega Ordóñez cuenta a ambos consejeros el porqué lo visitaron en su despacho Guevara del Firme, la hija del gobernador y además del jefe de la oficina de Recursos Humanos, Yohuel Mamani. Explicó que acudieron a inicios de la gestión con la intención de colocar a profesionales en áreas clave.

Primero le sugirieron a un contador para que ocupe la administración de su sector, pero Vega dice que no aceptó. Sin embargo, ante la propuesta de un ingeniero, de quien le habrían llevado su currículum para que sea responsable del área de Telecomunicaciones, reconoce que sí entró a trabajar en la Gerencia de Transportes.

Consultada por el audio, la consejera Yovana Valdés confirmó que efectivamente el gerente reveló este presunto tráfico de influencias. "No recuerdo el día, pero sí nos reunimos con el funcionario y nos contó eso", refirió.

La República intentó recoger la versión de Indira Cuevas, sin éxito; mientras que Celso Guevara negó haber ido a imponer funcionarios. Asegura que está alejado de la gestión. "Esto, lo que me dices, es falso, yo no coloco a nadie. Hay mucha gente que me busca para ayudarlos, pero trato de evitarlo", señaló.

Al ser consultado, el gobernador Cuevas señaló que sus hijos no tienen ninguna participación en su gestión. Asegura que es tajante en este aspecto. Añadió que si su hija y el jefe de campaña están inmersos en este hecho, ellos deben responder por sus actos.

AUDIO

Vega: Sí, se miraron (Celso Guevara y Yohuel Mamani, jefe de Recursos Humanos) entre ellos y me responde que ya tengo un administrador, ya va a venir y que la orden viene de arriba.

Caya: Que más.

Vega: Yo contesté, discúlpame, justo el profesor (Zenón Cuevas) me llamó ayer. Yo no les creí porque en la reunión de todos los gerentes el gobernador nos dijo que no hay excusas y empiecen a trabajar.

Caya: ¿Y aceptaste?

Vega: No, ahí los puse en claro que yo ya tenía gente trabajando (…)

Caya: A qué hora llega la hija.

Vega: Espera, pues, vino y querían poner un contador, de nombre Jim o Jimmy, el que trabajó en Samegua (...) Insistieron y les repetí que era en vano (...) Justo ahí tocan la puerta y entra Ericka e Indira (Cuevas).

Vega: No, en el local. Ahí me ofrecieron al ingeniero de telecomunicaciones. Yo no les hice caso. Celso agarra y lo llaman a un ingeniero y vino a la media hora.

Caya: Cómo se llama.

Vega: Demetrio Mamani. Le pregunto, ¿conoces al ingeniero (Celso)? Me responde que no (...)

Caya: El sí está trabajando ahora.

Vega: Sí, porque me pareció que no conocía a Celso.